人民币大幅收高刷新逾四个半月新高

路透北京8月6日 - 中国人民币兑美元周三大幅收高并再次刷新逾四个半月新高，市场价格并于午盘升破中间价价位，翻至强于中间价一侧，为3月中以来首见，这使得市场的谨慎情绪向看多人民币转化，短期料继续升值。

市场价于今年3月14日以来，一直运行于中间价贬值一侧。交易员认为，市场价格在客盘推动下再次升至较中间价升值区域，将会继续刺激前期累积的结汇需求入市，升值有可能提速。但也有交易员提出，中间价阻力短期仍然存在，仍可能有盘整需求。

“感觉升值会加速，这跟2012年的趋势有些相似。”一股份行交易员说。

一外资行交易员则从技术图形角度分析，短期内人民币升值面临的阻力位分别为6.1620元和6.1550元。

一中资大行交易员则说，“我觉得这两天可能会有加速的可能，比如到6.13-15区间，但应该比较短暂，不会持续，市场还是会有所顾忌吧。”

隔夜美元指数续走强后，今日中间价低开，市场价格于早盘升破6.17元关口，并长时间在中间价附近盘整试探。午盘成交价升破6.1681元中间价价位后结汇盘涌出，盘间并创出6.1624元高位。收盘价6.1633元创3月14日以来最高收位。

**短期内美元强势影响或有限**

对于国际美元强势对于人民币的影响，上述中资大行交易员认为，美元自身走势目前对于人民币走势的影响是偶发的冲击性的，而非连续性的。

“我觉得首先要看人民币市场本身的情绪，如果人民币升到一个市场观望情绪浓厚的位置，美元隔夜又突然走强，那么人民币应该会有一个回调。但如果人民币短期升值的势头才刚刚加速，美元的升值又比较温和，估计就没什么影响。”他说。

交易员并认为，近期由于客盘大额购汇逐渐稀少，人民币升值趋势变得明显；加之美元流动性宽裕，掉期短端升水较高，通过即期和掉期配合来做息差交易有利可图，也促使银行在即期市场持有隔夜美元空头。这也是午盘人民币升势更为明显，而早盘空头回补会让结购汇显得偏向均衡的部分原因。

全球汇市方面，欧元兑美元周三在跌至九个月低点后小幅反弹，因稍早数据显示德国工业订单锐减以及俄罗斯军演意图的不确定性，令欧元受挫。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1633 6.1708 0.12%

中间价 6.1681 6.1655 -0.04%

成交额 143亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.09% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 97 6.1624 6.1721

2014年来即期升贬值幅度 -1.78%

1年期美元/人民币掉期升水 918

离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日

1年期NDF 6.2268/13 6.2325

CNH即期 6.1651/57 6.1691

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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