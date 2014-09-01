人民币即期微幅收升 6.14元关口附近市场偏谨慎

路透北京9月1日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周一微幅收升，中间价则跟随强势美元走贬。盘面上净结汇压力较重，但在6.14元前期高位附近交投较为谨慎，大行购汇时有出现，限制做多热情。

“感觉短期内像之前一周升一两百个点的情况不会出现了。”一外资行交易员说，整体上客盘结汇还是偏大，主要升值压力还是来源于贸易项下的顺差，但在6.14元附近市场比较犹豫，短期升势可能趋缓。

交易人士认为，目前美元强势信号明显，离岸市场CNH走势弱于境内，加之今天的PMI数据亦不佳，市场表现都较为谨慎。

即期日内一度触及6.1387元近两周高位，较上日收盘价升值逾0.07%，但随后在数家中资大行购汇盘影响下回缩至6.14元上方，令最终涨幅收窄至0.01%。

受新订单和生产指数双双下滑的拖累，中国8月官方采购经理人指数(PMI)连升五个月后出现回调，市场需求继续保持扩张，但增速放缓，表明经济存在一定的下行压力。

全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初下滑至一年新低，因乌克兰局势恶化，不过美国周一适逢假期以及本周稍晚主要央行公布决议，将可能使得投资者离场观望。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1428 6.1432 0.01%

中间价CNY=PBOC 6.1680 6.1647 -0.05%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 129亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.48% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 73 6.1387 6.1460

2014年来即期升贬值幅度 -1.45%

1年期美元/人民币掉期升水1243

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2220/50 6.228

CNH即期CNH= 6.1439/59 6.1484

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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