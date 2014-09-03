人民币即期大幅收升于近半年高位

路透北京9月3日 - 中国人民币兑美元周三大幅收升，创近半年高位，中间价则因隔夜美元指数强势续贬并刷新三个月新低。盘间结汇居多，交投仍偏谨慎，全天保持振荡升值。

交易员指上周购汇主力的几家大行反手结汇，加重短期人民币升值压力。不过央行近来频繁致电各行交易室，询问客盘结购汇情况，银行倾向于理解监管层不愿人民币升值过快；加之离岸市场人民币走势偏弱，也让市场保持相对谨慎。

“我们短期还是觉得会升值，毕竟这是个flow市场，只要贸易顺差一直在，美元价格就会往下掉。”一家股份行交易员称，前两周大行的购汇较强，但近日似在转换为反手结汇。

他认为，虽然国际上美元走强、中间价也在往贬值方向走，但由于人民币汇率整体是体现贸易流向，缺乏反向交易的投机力量，大致还是波动升值的趋势。加上境内美元泛滥、利率较低，之后这些美元有可能还是要换成人民币，也会加大升值压力。

今天人民币收升0.13%至6.1411元，此前收盘高位为今年3月13日的6.1361元。

全球汇市方面，周三欧元兑主要货币几乎全数攀升，之前乌克兰表示与俄罗斯达成停火协议，给因双方冲突而遭受打击的欧元区经济带来一些安慰。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1411 6.1488 0.13%

中间价 6.1697 6.1684 -0.02%

成交额 109亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.47% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 81 6.1407 6.1488

2014年来即期升贬值幅度 -1.42%

1年期美元/人民币掉期升水1260

离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日

1年期NDF 6.2250/80 6.231

CNH即期 6.1465/73 6.1513

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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