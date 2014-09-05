人民币宽幅波动后收低 美元强势未逆转结汇势头

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京9月5日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五宽幅震荡后收低。欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，美元指数飙升；今日即期跟随人民币中间价回落，午盘并有中资大行及石油购汇出现，使波动加剧，但交易员认为整体客盘仍偏向结汇。
“美元反弹后，人民币中间价低开幅度还是有些超乎我的预期，不过结汇很明显还是重些，个人感觉市场还是逢高卖出（美元）。”一外资行交易主管说。
一股份行交易主管表示，虽然美元大幅上涨，但从今天市场来看还没有大到逆转客盘结汇的程度，两股力量是相互抵消的。短期人民币升值和贬值的空间可能都不大，6.13-14可能还会磨一段时间。
全球汇市方面，欧元周五走势挣扎，难以站稳脚跟。在欧洲央行意外降息后，欧元创下近三年来最高单日跌幅。
欧洲央行周四意外将利率调降至纪录新低，并宣布计划从10月开始购买资产支持证券(ABS)和担保债券。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1412 6.1386 -0.04%
中间价CNY=PBOC 6.1707 6.1666 -0.07%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 129亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.54% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 80 6.1375 6.1455
2014年来即期升贬值幅度 -1.42%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1290
1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2260/80 6.223
CNH即期CNH= 6.1438/58 6.1458
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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