创纪录顺差令中间价暴涨 人民币顺势收创半年新高

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月9日 - 受中国贸易顺差再创历史新高提振，人民币兑美元中间价周二高开187个点子，为近三年来最大涨幅。即期汇价顺势跳升后石油购汇等需求随之出现，成交价虽收创半年新高，但幅度不及中间价。
人民币即期盘中创出6.1317元的半年高点，此后逐步回落至6.135元附近。在隔夜美元指数继续走强后，中间价逆势上涨点数追平2011年10月28日纪录，而0.3%的百分比涨幅则创下2011年11月11日0.31%以来的最高水平。
“顺差太大了。”一股份行交易主管说，“顺差因素对冲了美元上涨因素，但其实中间价只是回到6.1480的轴心附近。”
从今年6月以来，人民币兑美元中间价一直保持在6.14-617元的区间振荡，且波动较有规律。6~9月间每个月公布贸易数据前后中间价急速拉升，其余时间则随非美货币逐步走贬。
“月内慢慢贬值主要是参考一篮子货币的结果，这两个月美元确实走强很多。”上述交易主管称，近期人民币兑美元走强，兑非美货币走势无疑更强，其理解主因还是要促进进口、平衡贸易。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。
亦有交易员认为，在美元指数走强的情况下，人民币中间价今天择机迅速拉升，也包含增加资金外流成本的考虑，央行反应非常迅速；不过亦有不同意见指出，顺差虽然增长，但结汇比例没有明显变化，显示当前资金并无明显流出压力。
全球汇市方面，美元兑日圆周二创六年高点，兑一篮子货币触及14个月高位，跟随美国公债收益率(殖利率)涨势。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)一份研究报告令投资者重新看待美国升息前景。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1370 6.1412 0.07%
中间价 6.1520 6.1707 0.30%
成交额 144亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.33% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 53 6.1317 6.1370
2014年来即期升贬值幅度 -1.35%
1年期美元/人民币掉期升水1285
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:35
1年期NDF 6.2225/55 6.226
CNH即期 6.1367/97 6.1381
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)
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