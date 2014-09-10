人民币收盘升破6.13续创半年新高 中间价连两天大涨引领

路透北京9月10日 - 人民币兑美元周三宽幅振荡后收升，突破6.13关口，继续刷新上日的半年收盘新高。市场交投谨慎，观望情绪有所上升，午盘后结汇偏多。

中国创纪录贸易顺差继续催涨人民币中间价，继上日暴涨187点之后，今日继续大涨95点，并创下今年3月中旬来新高。

交易人士称，在贸易顺差创新高带动下，央行大幅开高中间价，意在给出信号，默许人民币继续升值，但市场结汇并没有欣然跟上节奏，反而是观望情绪较浓，结购汇比较均衡，显示市场正在汇市发挥更大的作用，盘中亦没有干预的迹象。

收盘时一股份行交易员称，午盘结汇偏多而购汇很少，后来有一家中资大行在购汇，但不知道是什么力量。而另一位股份制行交易员此前表示，上午盘面看结购汇还属均衡。

对于后市，交易员认为，中长期人民币可能继续升值，年内达到6.05-6.10的可能性很大。不过，年内汇市估计仍将保持双向波动格局，央行在美元下跌，顺差扩大的时候大幅调升中间价可能也是为了给今后市场回调争取空间。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元 ，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。

全球汇市，美元兑日圆周三升至六年高位，澳元连续第二个交易日大跌，之前美国公债收益率进一步上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1299 6.1370 0.12%

中间价 6.1425 6.1520 0.15%

成交额 113亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.23% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 112 6.1283 6.1395

2014年来即期升贬值幅度 -1.24%

1年期美元/人民币掉期升水 1295

离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日

1年期NDF 6.2160/10 6.223

CNH即期 6.1335/65 6.1375

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

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