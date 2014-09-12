人民币即期随中间价收低 短期可能在6.13关前盘整

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月12日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五随中间价收低。购汇盘于尾盘发力，打破日内窄幅波动的清淡市况。分析人士认为市场预期较为分化，短期可能仍在6.13元阻力位附近盘整。
“境外（美元价格）高可能对境内有些影响。短期可能振荡走升，但也不好说，前期也升了这么多了。”一中资大行交易员说，整体上还是维持汇率偏均衡的看法。
即期汇率本周累计收升0.11%，周内曾创半年新高至6.1299元。受8月创纪录的贸易顺差影响，本周前两天中间价跳升，但后两天连续小幅回落，保持6月以来“快涨慢跌”的节奏。
而市场层面的汇率预期仍可能处于较为分化的状态。今天央行公布的数据显示，8月外币贷款减少33亿美元，而外币存款增加154亿美元，显示外汇流入后结汇意愿不高。
“贸易顺差这么多，外汇流入以后要么拿来还贷了，要么变成存款了，这说明相对而言还是有一部分企业结汇意愿不强。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。
广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅分析认为，对于本币资金面而言，由于净结汇规模不大，央行通过外汇占款提供的人民币就少了，市场通过外汇掉期把外汇存款转为人民币使用，这与当月掉期市场的表现是相符的。
这与路透从央行官员处获得的评论保持一致。该官员指出，今年6-8月，各月外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币。
中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周明显走高，各期限买盘活跃。交易员称，这部分受国际主要货币波动率提高所提振。
全球汇市方面，美元兑日圆周五改写六年新高，持续发力上涨，因投资人押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在下周政策会议释出强硬的讯息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1346 6.1300 -0.07%
中间价CNY=PBOC 6.1468 6.1453 -0.02%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 106亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 62 6.1315 6.1377
2014年来即期升贬值幅度 -1.32%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 1275
=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:32 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2270/00 6.225
CNH即期CNH= 6.1370/90 6.1357
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)
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