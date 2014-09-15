人民币随离岸走势大幅收低 工业数据不佳拖累经济预期

路透北京9月15日 - 中国人民币兑美元周一大幅收低，随离岸市场明显走弱，与小幅上升的中间价相向而行。市场人士认为，周末公布的8月工业增加值数据差强人意是主要因素。

“工业增加值数据很低，CNH(离岸)美元从凌晨就涨了不少，早上也直接带动境内价格。”一股份行交易员并称，午盘离岸市场美元大涨，也进一步拉动境内价格。

不过他表示，受供求结构影响，在贸易顺差的影响下，当前人民币外汇市场还是以结汇偏多，央行若减少干预后期还是会缓慢升值。

中国8月工业增加值创下全球金融危机以来最低增速，这引发了离岸人民币市场对中国经济进一步走弱的忧虑。离岸人民币现汇CNH=D2周一开盘即一路下挫，盘中一度创下两周来低点。

"此前未能有效突破技术点位，有所回调，加上美元强势下，市场交投谨慎，工业数据周末公布后，市场忧虑，人民币卖盘自然涌出。"一位外资银行交易员称。

中国周六发布8月工业投资和零售数据，其中工业增加值同比增长6.9%，增速创下近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

**8月外汇占款减少**

中国央行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，数据再次证实央行减少外汇市场的常态干预，而受制于资金成本，金融机构外汇占款也陷入低速增长；至于美元去向，需要等候包括银行结售汇在内的后续数据来进行判断。

“贸易顺差哪里去了？热钱是不是外逃了？银行自身购汇有多少？”他说，“实际上资金流入并不必然等于外汇占款的增加，从上个月数据看，外币存款增加不少，外币贷款余额也在减少，说明企业拿到外汇结汇减少，除了存一部分，还用来减少负债了。”

交通银行最新研报指出，除了上述因素，8月外占减少的另一个原因为资本流入受影响。近期实体经济数据表现不佳，房地产市场持续下行，引发外界对中国经济增长前景的担忧，不利于资本流入。

此外，受中国企业加快“走出去”战略的影响，中国对外直接投资稳步增长，从而形成资本流出。同时，美国经济数据表现强劲、美联储可能加快退出QE的预期增强，引发资本回流美国。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1420 6.1346 -0.12%

中间价CNY=PBOC 6.1452 6.1468 0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 171亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.11% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 60 6.1384 6.1444

2014年来即期升贬值幅度 -1.43%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1241

Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2380/30 6.2265

CNH即期CNH= 6.1566/86 6.1398

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)

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