CNH异动引人民币第四天收跌 中资大行结汇限制跌幅

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京9月16日 - 继离岸市场人民币CNH大幅挫跌、中间价低开之后，中国境内人民币兑美元CNY=CFXS周二连续第四天收低。交易员认为，受基本面忧虑持续发酵，离岸人民币日内大跌引起境内联动。
即期盘中低见6.1572元，为逾三周来低点，对应日内最大跌幅为0.25%，收盘时已收窄至0.07%。全天成交281亿美元，为近三个月以来最高。CNHCNH=D3继昨日境内收盘后大幅下跌，今天午盘一度跌至6.1800元，创一个半月以来盘中低点，此后则受境内汇率企稳所引导而小幅反涨。
一股份行交易主管称，今天有至少两家中资大行结汇，使得即期汇率跌幅缩窄；其他市场参与者则趁境内外人民币汇率点差扩大之际进行两地套利，这一方面使CNH跌幅收敛，另一方面使境内面临持续贬值压力。
“央行态度明摆着不让（美元价格）上...境外（力量）再大也大不过境内。这种贬值不会持续的，后期应该很快会恢复正常，这只是一个小插曲罢了。”他说。
昨天境内收盘时在/离岸人民币汇率点差扩大至275个基点左右，为2012年初以来首见；而今天在套利交易驱动下，收盘时点差已收窄到153个点子。
多位交易员称，受境内经济数据不佳影响，对冲基金在离岸市场卖出人民币、购入美元，导致市场美元空头止损，使得跌幅迅速扩大。
“昨天开始境外对冲基金有卖人民币买美元，影响因素包括中国经济数据不好，副总理也强调要加强出口，市场预期会有后续行政手段出台。”另一股份行交易主管说。
全球汇市方面，澳元周二再度遭遇卖盘，成为了主要货币市场上的基调。美元、欧元和日圆在本周稍晚的重要事件前均保持稳定。
中国国家外汇管理局周二公布的8月银行结售汇数据显示当月外汇供求进一步趋于均衡。当月银行结售汇逆差51亿元人民币，为去年7月以来首见逆差。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1462 6.1420 -0.07%
中间价CNY=PBOC 6.1462 6.1452 -0.02%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 281亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.18% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 115 6.1457 6.1572
2014年来即期升贬值幅度 -1.50%
1年期美元/人民币掉期升水1263
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:08
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2420/50 6.238
CNH即期CNH= 6.1636/56 6.1688
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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