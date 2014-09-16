CNH异动引人民币第四天收跌 中资大行结汇限制跌幅

路透北京9月16日 - 继离岸市场人民币CNH大幅挫跌、中间价低开之后，中国境内人民币兑美元CNY=CFXS周二连续第四天收低。交易员认为，受基本面忧虑持续发酵，离岸人民币日内大跌引起境内联动。

即期盘中低见6.1572元，为逾三周来低点，对应日内最大跌幅为0.25%，收盘时已收窄至0.07%。全天成交281亿美元，为近三个月以来最高。CNHCNH=D3继昨日境内收盘后大幅下跌，今天午盘一度跌至6.1800元，创一个半月以来盘中低点，此后则受境内汇率企稳所引导而小幅反涨。

一股份行交易主管称，今天有至少两家中资大行结汇，使得即期汇率跌幅缩窄；其他市场参与者则趁境内外人民币汇率点差扩大之际进行两地套利，这一方面使CNH跌幅收敛，另一方面使境内面临持续贬值压力。

“央行态度明摆着不让（美元价格）上...境外（力量）再大也大不过境内。这种贬值不会持续的，后期应该很快会恢复正常，这只是一个小插曲罢了。”他说。

昨天境内收盘时在/离岸人民币汇率点差扩大至275个基点左右，为2012年初以来首见；而今天在套利交易驱动下，收盘时点差已收窄到153个点子。

多位交易员称，受境内经济数据不佳影响，对冲基金在离岸市场卖出人民币、购入美元，导致市场美元空头止损，使得跌幅迅速扩大。

“昨天开始境外对冲基金有卖人民币买美元，影响因素包括中国经济数据不好，副总理也强调要加强出口，市场预期会有后续行政手段出台。”另一股份行交易主管说。

全球汇市方面，澳元周二再度遭遇卖盘，成为了主要货币市场上的基调。美元、欧元和日圆在本周稍晚的重要事件前均保持稳定。

中国国家外汇管理局周二公布的8月银行结售汇数据显示当月外汇供求进一步趋于均衡。当月银行结售汇逆差51亿元人民币，为去年7月以来首见逆差。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1462 6.1420 -0.07%

中间价CNY=PBOC 6.1462 6.1452 -0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 281亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.18% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 115 6.1457 6.1572

2014年来即期升贬值幅度 -1.50%

1年期美元/人民币掉期升水1263

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:08

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2420/50 6.238

CNH即期CNH= 6.1636/56 6.1688

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。