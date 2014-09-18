人民币微幅收贬对美联储声明反应有限 短期料横向整理

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月18日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周四收盘微贬，与中间价同向，市场交投较为清淡。受美联储重申近零利率承诺并暗示将加快升息步伐提振，隔夜美元指数大涨，但人民币汇市今日对此反应不大，短期持续横向整理可能性偏大。
交易员认为，对于在岸和离岸人民币市场而言，此前两日消息面影响更大，市场成交和波动都有放量。当前监管层不愿人民币过快贬值意图明显，但美元强势也会限制人民币涨势，这使得市场整体供求趋于均衡。
“本周二日间波动有些过度，今天在消化消息方面不是很明显。”一外资行交易员说。
她认为，此前几天在岸和离岸人民币汇率受境外对冲基金做多美元、中国央行再次运用SLF(常备借贷便利)传闻等消息冲击，人民币汇率先受打压、再受提升，目前则已经大体恢复平静，短期内明显升贬值的可能性都不大。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三再度承诺，将在结束购债后“相当长一段时间内”保持超低利率。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。
全球汇市，美元在欧洲盘初兑日圆较24小时前上涨约1.5%。美国联邦储备委员会(美联储/FED)提高未来的利率预估，再度令金融市场受到震动。[FRX/CN]
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1406 6.1401 -0.01%
中间价CNY=PBOC 6.1490 6.1450 -0.07%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 188亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.14% (上限± 日高 日低
2%)
日内波动幅度(pips) 55 6.1406 6.1461
2014年来即期升贬值幅度 -1.41%
1年期美元/人民币掉期升水1245
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:35
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2400/30 6.2455
CNH即期CNH= 6.1485/05 6.1532
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)
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