人民币即期近收平 短期料以小幅振荡波动为主

路透北京9月19日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五以近平盘告收。隔夜美元指数回落后中间价小幅高开，盘间结购汇多数时间保持相对均衡；但尾盘时结汇力量撤防，美元空头平盘购汇使人民币涨幅收窄。

交易员反映，今天市场整体较为平稳，包括石油购汇等客盘购汇力量偏多，在离岸套利也给境内市场施加贬值力量，但同时也有中资大行结汇支撑人民币。

“貌似有一些干预的迹象，感觉市场有一股力量在打压（美元）价格。”一股份行交易员说。

另一股份行的交易主管表示，下周人民币可能会小幅走弱，境内外价差的存在导致境内会有购汇，不过疑似监管层干预也对人民币走势有撑。

而离岸(CNH)市场人民币汇率进一步升值，今天与在岸价差缩窄至不足50个点子，使得套利交易压力稍有缓解。

交易员认为，境内人民币汇率周初贬值后企稳回升，对离岸市场价格起到明显牵制作用，且中资大行的逆势结汇也被离岸市场理解为监管层汇率维稳的意图，使做空人民币的心态得以扭转。

“CNH老实了呀，不信不行。以前我也不信，亏钱以后就信了。”一股份行交易员认为，市场对于监管层对抗做空人民币行为的决心有一个确认的过程。

全球市场方面，英镑兑美元周五升至两周高点，兑欧元涨至两年高位，因苏格兰公投计票结果显示，大英联合王国将逃过分裂的命运。[FRX/CN]

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1405 6.1406 0.00%

中间价CNY=PBOC 6.1455 6.1490 0.06%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 168亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 111 6.1304 6.1415

2014年来即期升贬值幅度 -1.41%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1250

Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2400/30 6.238

CNH即期CNH= 6.1429/49 6.1454

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)

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