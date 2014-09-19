人民币即期近收平 短期料以小幅振荡波动为主

民生银行理财“飞单”案系非法募集资金 目前查明涉案金额16.5亿元
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报导的数字，涉及客户约150余人。
路透北京9月19日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五以近平盘告收。隔夜美元指数回落后中间价小幅高开，盘间结购汇多数时间保持相对均衡；但尾盘时结汇力量撤防，美元空头平盘购汇使人民币涨幅收窄。
交易员反映，今天市场整体较为平稳，包括石油购汇等客盘购汇力量偏多，在离岸套利也给境内市场施加贬值力量，但同时也有中资大行结汇支撑人民币。
“貌似有一些干预的迹象，感觉市场有一股力量在打压（美元）价格。”一股份行交易员说。
另一股份行的交易主管表示，下周人民币可能会小幅走弱，境内外价差的存在导致境内会有购汇，不过疑似监管层干预也对人民币走势有撑。
而离岸(CNH)市场人民币汇率进一步升值，今天与在岸价差缩窄至不足50个点子，使得套利交易压力稍有缓解。
交易员认为，境内人民币汇率周初贬值后企稳回升，对离岸市场价格起到明显牵制作用，且中资大行的逆势结汇也被离岸市场理解为监管层汇率维稳的意图，使做空人民币的心态得以扭转。
“CNH老实了呀，不信不行。以前我也不信，亏钱以后就信了。”一股份行交易员认为，市场对于监管层对抗做空人民币行为的决心有一个确认的过程。
全球市场方面，英镑兑美元周五升至两周高点，兑欧元涨至两年高位，因苏格兰公投计票结果显示，大英联合王国将逃过分裂的命运。[FRX/CN]
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1405 6.1406 0.00%
中间价CNY=PBOC 6.1455 6.1490 0.06%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 168亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 111 6.1304 6.1415
2014年来即期升贬值幅度 -1.41%
1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1250
Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间17:04 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2400/30 6.238
CNH即期CNH= 6.1429/49 6.1454
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)
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