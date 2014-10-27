人民币微幅收升 APEC会议前料保持相对强势

路透北京10月27日 - 中国人民币兑美元周一微幅收升；中间价结束连三天跌势稍走强，整体保持平稳。交易员表示，日内供求以结汇为主，下周召开APEC(亚太经合组织)会议前，人民币都有可能保持稳中小幅升值态势。

“6.1200~1250的支撑已经破了，之后往下（即人民币升值方向）的概率比较大吧，我看到6.1000。”一外资行交易员表示。

今天即期日高为6.1132元，再次刷新今年3月7日以来新高；收盘价6.1167元亦续创今年2月24日以来的最高纪录，当时收盘价为6.0984元。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，由于央行的调控，国内人民币即期汇率较为坚挺，导致在岸和离岸市场汇差明显扩大，刺激了内地市场购汇需求和香港市场结汇需求。这在9月结售汇数据显示国内有资金流出迹象中有所体现。

“套利资金可以在内地市场购汇再到香港市场结汇，9月如此操作的平均收益是7-8月的28倍，1亿美元在香港结汇可比内地市场多换得105万元人民币。”他在报告中称。

11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。

全球汇市，欧元周一持坚，之前欧洲央行银行业压力测试表明，欧洲银行业者资金缺口小于预期，给过去一周以来的风险人气回暖增添帮助。收益率较低的日圆表现疲弱，同样是因为冒险意愿重燃，此前大型企业财报乐观，扶助美国股市强劲上扬。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1167 6.1172 0.01%

中间价 6.1446 6.1467 0.03%

成交额 129亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.51% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 42 6.1132 6.1174

2014年来即期升贬值幅度 -1.03%

1年期美元/人民币掉期升水1370

离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日

1年期NDF 6.2385/05 6.2445

CNH即期 6.1209/29 6.1232

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。