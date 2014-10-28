人民币连续第三天收升 短期料保持稳中见升态势

路透北京10月28日 - 中国人民币兑美元周二连续第三天收升，跟随中间价方向，结汇占据上风。交易员认为，短期市场料继续保持稳中见升的走势。

人民币中间价今日续升并创一周高点，且离岸人民币亦走升，均助推人民币做多情绪。日高和收盘价均分别继续刷新今年3月7日和2月24日以来的新高。

一股份行交易员表示，在6.1100元上方对人民币构成的升值阻力有待消化，“看一下最近美元能不能反弹一点，不然还是要往下走啊，每天一点，（6.11元）最终肯定会破的。”

不过，中国经济下行压力仍大，料给人民币升值形成阻力。中国国家统计局周二公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8月继续回落2.1个百分点。显示企业效益下滑，经济下行压力仍大。

全球汇市，美元周二维持跌势，此前在隔夜市场上亦曾下滑，因疲弱的经济数据抑制投资人风险意愿，并压低美国公债收益率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1133 6.1167 0.06%

中间价 6.1421 6.1446 0.04%

成交额 157亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.49% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 43 6.1120 6.1163

2014年来即期升贬值幅度 -0.97%

1年期美元/人民币掉期升水 1370

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.2315/65 6.2385

CNH即期 6.1155/76 6.1192

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；; 审校 李文科/张喜良/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。