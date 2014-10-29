人民币连续四天收升 短期在6.11元附近盘整后料续涨

路透北京10月29日 - 中国人民币兑美元周三连续第四天收升，盘中一度升破6.11元。中间价三天连涨并创近半个月高位。交易员表示，短期消化6.11元关口阻力后续涨的可能性偏大。

今日人民币即期日高和收盘价均分别继续刷新今年3月7日和2月24日以来的新高，中间价亦创10月16日以来的高位。交易员表示，日内即期升破6.11元后，客盘购汇有所增多。

“一开始大家可能也是试一下6.11这个关口，后来客盘购汇出来了。”一股份行交易主管说，短期而言即期有可能继续保持强势。

他认为，后期除了看外盘美元指数会不会进一步走强，更重要的还是看境内结汇盘多寡。目前来看年前一两个月有可能升到6.10元附近；虽然贬值方向的波动不能排除，但贬至6.14元的可能性就已经很小了。

“接下来的一周可能会在6.10-12位置稳一稳...估计年底还会升一升吧。”一外资行交易员表示。

她并指出，如果人民币走贬，最主要的原因可能是美联储提前释放升息信号，美债收益率大幅走高，从而带动资金回流。但目前来看，出现这种情况的可能性并不大。此外，如果市场对明年人民币走势或者经济形势不那么乐观的话，可能也会带动人民币回调。

全球汇市方面，美元周三持稳，稍晚美国联邦储备委员会(美联储/FED)将宣布最新的前瞻性指引，美联储料宣布结束购债刺激计划，但对升息料采取谨慎语调。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1112 6.1133 0.03%

中间价 6.1405 6.1421 0.03%

成交额 484亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.52% (上限±2 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 41 6.1086 6.1127

2014年来即期升贬值幅度 -0.94%

1年期美元/人民币掉期升水 1370

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2320/60 6.233

CNH即期 6.1113/33 6.1129

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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