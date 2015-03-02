中国央行降息促人民币早盘创逾28个月新低 但中间价压制走弱空间

路透北京3月2日 - 中国人民币兑美元即期周一早盘下跌并续创逾28个月新低，中间价连续第二日走贬，至近四个月低位。交易员称，央行周六降息增大人民币贬值压力，但今日中间价走弱幅度不及预期，亦限制了即期交易的波动幅度，即期继续在跌停板附近窄幅震荡。

交易员称，受降息消息刺激，人民币开盘即走贬至距离跌停板仅10个点的位置，但截至目前整个早盘波动幅度甚至不足10个点子，购汇比较多，人民币贬值预期有升温的迹象。

“没有波动空间，市场很沉寂，...不过最近央行不断上调了（美元）fixing，使得人民币缓慢贬值，也是响应了市场的力量。”一股份制行交易员称。

另一家外资行交易员称， “现在都不太愿意报价了，降息了不能说没影响，但空间被压制住了。”

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2734元，上日收报6.2696元；盘中最低报6.2736，离跌停位6.2743仅7个点子；今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.1513元，上日为6.1475元。

交易员并指出，强势美元下，短期人民币贬值压力仍较大，但人民币能否真正走贬还看央行的态度，中间价能否放开空间是关键。

亦有专家表示，人民币汇率的灵活性每况愈下。兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委指出，人民币汇率的灵活性与中国资本项目的开放程度不匹配，资本项目开放的程度在加快，但汇率的刚性与日俱增，汇改之后几乎没有进展，目前人民币汇率市场价的波动率在全球仅仅比香港高一点点，而香港是固定汇率。

中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

全球汇市，澳元周一下跌，殃及新西兰元走跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4165/6.4215，上日尾盘为6.41。

北京时间11:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期报在6.2873/93元，上一交易日尾盘报6.2850元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 吴云凌)

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