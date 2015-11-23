人民币创近三个月收盘新低 贬值预期升温短期料考验8月低点

路透北京11月23日 - 人民币兑美元即周一盘中及收盘均创近三个月低点 ，中间价亦跌至近三个月新低。交易员称，中间价、境内美元/人民币期权市场、乃至离岸 市场均显现出人民币渐进贬值迹象，而美联储加息和监管层干预预期仍是市场关注焦点，短 期人民币料考验6.40-6.41元区间的8月低点支撑。

交易员称，美元/人民币期权波动率周一续升，凸显市场对在岸人 民币贬值态度。因贬值预期有所升温，境内购汇需求亦较旺，成交量较上周五有所放大。而 美指.DXY 攀升及机构看跌人民币促离岸人民币早盘一度急跌约180点子至两个月 新低，两地价差扩大至400点子。

“今天要没央妈在那（干预），估计现在onshore这边直接到6.4去了，（如果）每天50 个点左右的下跌，要渐进贬值的感觉，但现在都到这个价了，怎么追啊。”一中资行交易员 称。

另一股份行交易员亦指出，8.11之后人民币贬值预期一直难以消除，但估计央行也不太 可能让汇率贬值过多，“两地点差扩大，肯定有干预预期，一般不砸盘大家就一直买（美元 ），一有砸盘就收手。”

截止收盘，美元/人民币六个月平价期权隐含波动率双边报价为3.725/4.1 75，三个月平价期权隐含波动率双边报价为3.725/4.125，创近三个月最高。 人民币对美元即期成交量为200亿美元，较上日放大近两成。

周末多家投行机构发布报告称加入SDR后人民币料将贬值。高盛最新发布报告中预测，2 016年底美元对人民币的汇率为6.60，2017至2019年将维持在6.80。

但清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵告诉路透，加入SDR后短期内人民币将 保持稳定。人民币加入SDR后，全世界市场更加关注人民币的汇率，从政策来讲人民币汇率 需要更加稳定。

招商银行总行同业金融总部高级分析师刘东亮最新称，在美元强势周期背景下，人民币 汇率在2016年料仍面临贬值压力，而贬值也可能只是时间问题，而中国经济能否企稳，将决 定贬值预期在多大程度上得到兑现。

全球汇市方面，欧元兑美元周一继续下跌，触及七个月低位，多数大型银行仍认为，未 来几个月欧元兑美元将跌向平价水平，因美联储将开始升息，而欧洲央行的政策方向则相反 。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3898。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3896 6.385 -0.07%

中间价 CNY=SAEC 6.3867 6.378 -0.14%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 200.49亿美元 172亿美元

日内波动幅度(pips) 115 日高6.384 日低6.3955

今年以来升贬幅度 -2.90%

2005年汇改以来升贬幅度 29.53%

1年期美元/人民币掉期 +1,205

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4285 6.4203

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.615 6.59

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）