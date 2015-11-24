人民币微收升交投淡静 纳入SDR评估前料难现大波动

路透北京11月24日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二略微收升，无视中间价继续刷新近三个月的低点。交易员称，因人民币已十分接近8月低点，客盘继续做空动能不足，盘中亦未见明显大行结汇盘，市场交投非常淡静，观望情绪浓，波动区间较狭窄，等待央行进一步指引。

他们称，尽管中间价继续走弱，但境内美元长端掉期CNY1Y=CFXS出现明显回调，加上境内美元/人民币期权波动率出现回落，不排除央行通过衍生品市场缓解贬值预期的可能；市场亦忌惮央行对即期汇价的干预，后市短期料难现大涨大跌，继续等待人民币纳入SDR(特别提款权)评估报告。

“（美元/人民币）再上去就6.40了，（央行）总要留点空间嘛，万一美元指数突然很强呢，”一中资行交易员称，“掉期期权都在调整，通过这些发挥些（干预）作用吧。”

截止收盘，人民币兑美元即期成交额亦显示，今日成交额仅为126亿美元，仅为昨日200亿美元的六成水平；而境内一年期美元/人民币掉期收盘报1,110点子，较昨日下跌7.88%；美元/人民币六个月平价期权隐含波动率双边报价为3.300/4.000，一个月的平价期权隐含波动率CNY1MO=CNC双边报价为3.000/4.200，均较昨日出现明显回落。

“bid和offer价差很宽，有40个点左右，...市场挺安静的，交投比较少，维持在昨天收盘点位左右。”一外资行交易员称。

一股份行交易员并指出，今天没什么干预盘，但人民币贬值的趋势不会变，不过短期市场忌惮央行干预，上不去也下不来，一旦市场跌破6.40元关口，可能会令市场情绪发生变化。

德国商业银行中国经济学家周浩在最新专栏中指出，总的来说，在8月份的血雨腥风之后，市场开始慢慢接受中国央行的思路，即允许人民币出现一定程度的贬值，但这样的贬值必须是可以“管理的”。在“全盘市场化”和“行政管制”之间，中国央行似乎再次选择了一条中间道路。但与此同时，市场力量也的确开始发挥更加重要的作用--尽管距离“决定性作用”仍有差距。

他并强调，在默契中，市场在等待央行出牌，而这个相对敏感的时点可能是11月30号人民币正式进入SDR之后。在正式进入国际化俱乐部的第一天，央行如何为市场定价和管理，将必然是全球性的瞩目话题。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二从八个月高点回落，由于本周四美国将逢假日休市，主要货币可能维持窄幅区间波动，市场情绪普遍较为谨慎；美元指数距离隔夜所及八个月高位100.00不远，但该位置可能吸引美元空头注意。同时，欧元/英镑涨至0.7042英镑，受英国退欧担忧提振，英国民调显示多数人支持退欧。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3890。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸 市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3895 6.3896 0.00%

中间价 CNY=SAEC 6.3888 6.3867 -0.03%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 126.64亿美元 200亿美元

日内波动幅度(pips) 57 日高6.3858 日低6.3915

今年以来升贬幅度 -2.90%

2005年汇改以来升贬幅度 29.53%

1年期美元/人民币掉期 +1,110

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4268 6.4298

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.612 6.6135

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）