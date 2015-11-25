人民币随中间价略微收升 短期料延续平稳走势

路透北京11月25日 - 人民币兑美元即期周三收盘随中间价略升，但整体波 幅仅约三十个点子。交易员称，整体方向不明朗，即期人民币价格和交易量变动都很小，客 盘仍以购汇为主，自营盘则担心干预盘而趋于保守，短期料即期人民币汇率仍以稳定为主。

他们称，美元指数高位回落，推动离岸人民币小幅走升，一定程度亦支撑境内汇价，但 目前人民币纳入SDR(特别提款权)评估日期临近，央行干预预期仍在，市场方向难以明确， 整数关口前多选择离场观望。

“今天即期几乎没有动，只有掉期在动，...央行并没有明显动作，可能意在维稳。” 一股份行交易员称。

境内一年期美元/人民币掉期升水收盘报1,080点子，创近三周低点；但人 民币即期成交量为154亿美元，较昨日127亿美元放量逾两成，但整体成交 并不算活跃。

“本周掉期连续回落，主要还是因为即期趋于稳定，根据利率平价，长端掉期1,300点 子缺乏支撑，合理位置应该在1,000-1100点子左右，后续当然还需要看人民币的表现。”一 中资行交易员称。

全球汇市方面，新兴亚洲货币周三上扬，撇开地缘政治紧张形势的影响，因在本周美国 感恩节假期到来前，投资人解除大量美元多头押注，使美元普遍走软。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3892。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3892 6.3895 0.00%

中间价 CNY=SAEC 6.3877 6.3888 0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 153.93亿美元 127亿美元

日内波动幅度(pips) 34 日高6.386 日低6.3899

5

今年以来升贬幅度 -2.90%

2005年汇改以来升贬幅度 29.54%

1年期美元/人民币掉期 +1,080

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4197 6.4263

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.604 6.6105

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）