人民币近收平中间价创三个月低位 入篮前汇价料仍平稳

路透北京11月26日 - 人民币兑美元即期周四近收平，日内汇价有效波动依 然非常有限，中间价则跌至近三个月低位。交易员称，因人民币纳入SDR（特别提款权）结果落定在即，虽见客盘仍有些许购汇需求，但机构自营盘并无意挑战人民币6.39元关口支撑 。

他们称，隔夜国际美元走强，加上人民币中间价走贬，离岸人民币承压下行， 与在岸价差扩大至420点子左右。市场交易兴趣寡淡，在评定结果公布前汇价持稳亦成各方 共识，而人民币在篮子中占比可能将带来小的调整。

“境内spot就不动的，你觉得现在还有什么能够影响市场呢？交易员不做了呗，因为没 有波动嘛，...SDR确定之前，可能还会平稳吧，易纲都这么说了。”一股份行交易员指出。

另有交易员指出，在岸与离岸市场点差超过300点子，仍有一定套利空间。“套利是禁 不了的，因为最多只能禁一个单据几个地方用，或者是假单据。如果是真的企业真的单据但 是假的贸易，怎么禁呢？”他说。

全球汇市方面，美元周四重拾涨势，美国公布乐观经济数据，且对欧洲央行放宽政策预 期拖累欧元，这扶助美元逆转最近颓势。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3895。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3896 6.3892 -0.01%

中间价 CNY=SAEC 6.3896 6.3877 -0.03%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 157.17亿美元 154亿美元

日内波动幅度(pips) 45 日高6.3885 日低6.393

今年以来升贬幅度 -2.90%

2005年汇改以来升贬幅度 29.53%

1年期美元/人民币掉期 +1,105

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4319 6.4217

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6245 6.6065

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中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）