人民币小幅收贬成交扩大 股市大跌引发汇市避险

路透北京11月27日 - 人民币兑美元即期周五收盘小幅走弱，贬值预期升温 令成交明显放大。中间价续贬刷新三个月低位。交易员称，中间价和离岸人民币持续贬值， 加剧境内购汇情绪，但大行结汇时有出现，令在岸汇价下跌步伐放慢。午后股市大跌引发汇 市避险，市场有做空情绪。

交易员并指出，人民币纳入SDR（特别提款权）结果基本成定局，市场影响已经基本消 化，考虑到央行维稳的监管思路，以及美元指数 .DXY 仍有支撑，人民币汇价短期料渐进式 贬值。

“还是感觉贬值压力偏大，（入篮SDR评估）结果基本定了，不会有特别大的影响。... 结汇还是偏少。”一国有银行交易员指出。

“个人感觉equity市场有影响，...离岸市场上去了不少，大家情绪还是想做空，但是 始终感觉买不上去，可能是央行在后面。”一外资行交易员表示。

另有股份行交易员指出，成交还比较活跃，昨天和今天都有油盘出手，购汇明显多，尽 管离岸和在岸价差持续扩大到500点左右，但两边方向一致都是贬值，所以套利也不好做。 短期看6.40是一个支撑位。

中国股市沪综指收盘大跌5.5%，创8月25日下跌7.6%以来的最大单日跌幅，这引发出现 汇市避险操作；美元/离岸人民币触及新的日高6.4501，美元/境内人民币则接近高点，但仍 处于窄幅区间。

最新出炉的工业企业利润数据亦一定程度施压人民币。中国国家统计局周五称，10月工 业企业利润同比减少4.6%，连续五个月下降。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额 48,666亿元，同比下降2%，降幅比1-9月 亦扩大0.3个百分点。

路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后， 2016年料将只是缓慢升息。据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示 ，人民币空头部位处于三个月高点。

俄罗斯塔斯社(TASS)周五援引未具名消息人士称，俄罗斯央行已决定将人民币纳入其外 汇储备。

全球汇市方面，美国感恩节假期过后，美元、欧元和日圆周五在清淡交投中守稳，美元指数小幅上涨至99.844。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3952 6.3896 -0.09%

中间价 CNY=SAEC 6.3915 6.3896 -0.03%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 241.69亿美元 157.17亿

美元

日内波动幅度(pips) 37 日高6.39 日低6.3952

15

今年以来升贬幅度 -2.99%

2005年汇改以来升贬幅度 29.42%

1年期美元/人民币掉期 +1,125

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4495 6.4336

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6405 6.6225

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3947。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）