人民币小幅收贬 受监管层有意打压离岸看空情绪影响

路透北京11月30日 - 人民币兑美元即期周一小幅收贬，美指走高则推动中 间价继续刷新三个月低点。交易员称，尽管美指小幅走高，但在干预盘支撑下，离岸人民币 走升近300点，一度推涨在岸汇价，但人民币贬值预期仍较强，加之境内有客盘购汇，令人 民币小幅贬值。

交易员指出，在岸市场未现干预身影，监管层通过干预离岸市场打压市场的看空情绪。 而人民币纳入SDR（特别提款权）结果基本成定局，预期基本已经消化，对汇市影响有限。 在干预预期之下，料市场短期维持区间波动。

“现在客盘和银行间交易看空（人民币）情绪较重，今天央行要出来打压一下看空情绪 。”一股份行交易员指出。

“境外升了快300点，境内还贬了，这已经很好了，毕竟是同向波动的。”另一股份行 交易员指出。

另有股份行交易员指出，离岸人民币走升扭转了部分在岸预期，有些交易员转结汇盘， 有些做多美元的盘子及时止盈，加剧市场观望情绪，成交量亦较前日明显缩窄。

“每天一会砸上来，一会买上去，我都要疯了，...又怕央行来砸，大家又都看空，市 场没什么流动性，我们交易员都没法做了。”他并指出。

人民币是否被纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子，答案即将晚间揭晓。离岸人民币 兑美元 CNH=D3 盘中涨势气势如虹，早盘一度从低点6.4601急升逾370个点子至6.4230，后 有所反复，交易员指，焦点均在人民币是否会“入篮”，而一些中资机构的美元卖盘亦让市 场反应“敏感”。

今日IMF将决定本次SDR评估是否将人民币纳入货币篮子。外界普遍预期，IMF将承认人 民币是全球主要储备货币，与美元、欧元、日圆和英镑并列。通过此举，IMF成员国将认可 中国经济改革者的努力，并希望以此促动中国发生新的改变。

而10月货物和服务贸易数据对人民币形成一定提振。中国国家外汇管理局周一公布，按 美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。其中货物贸易顺差 较上月扩大，而服务贸易逆差则较上月缩小。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一小幅上涨，触及八个半月新高，欧洲央行本周推 出进一步刺激措施的可能性令欧元处于守势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3981 6.3952 -0.05%

中间价 CNY=SAEC 6.3962 6.3915 -0.07%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 161.94亿美元 241.69亿美元

日内波动幅度(pips) 70 日高6.3918 日低6.3988

今年以来升贬幅度 -3.03%

2005年汇改以来升贬幅度 29.36%

1年期美元/人民币掉期 +1,135

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4277 6.4506

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6235 6.6485

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3976。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）