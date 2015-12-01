人民币续收贬入篮利好钝化 强势美元加剧贬值压力

路透上海12月1日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，日内波动区间极为狭窄 ，但与中间价双创三个月新低。交易员称，汇市已基本消化人民币纳入SDR（特别提款权） 篮子利好，整体走势依旧稳定，但人民币贬值预期仍较强，只是央行亦无意强行推高汇价， 短期料延续区间窄幅整理。

交易员指出，市场仍关注本月中旬美联储可能的加息动作，而本周欧洲央行加大放松政 策的预期料加剧美元强势，且今早中国公布的官方中采PMI数据仍显示中国经济增长持续偏弱，人民币贬值压力短期难以减退。但僵持走势不会一直持续，最终还是会打破，汇率弹性 上升是趋势。

“我预计人民币汇率还是会稳定一段时间，不会有大的波动，如果这时候贬值，中国面 子上不好看。”一中资行交易员指出。

另一中资行交易员指出，加入SDR不会对人民币汇率造成什么影响，人民币该怎么走还 怎么走，预计人民币会缓慢贬值，直至强美元周期结束。

截止北京时间16:30，离岸CNH大跌近200点子，与在岸价差扩大至450点子以上 ，交易员称，离岸有车企购汇，而且量较大，导致汇价明显下行；相较在岸的僵持走势，离 岸的市场化表现更符合市场看贬人民币预期。

北京时间12月1日凌晨，国际货币基金组织（IMF）执行董事会投票决定将人民币纳入SD R货币篮子，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，人民币在SDR篮子 中的权重为10.92%，将于2016年10月1日起生效。

国家统计局最新公布的11月中采制造业采购经理人指数（PMI）从10月的49.8降至49.6 ，主要分项指数均有所回落，尤其是新订单指数降幅较大。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二在逼近13年高点后回落，因交易员买回欧元；受 欧洲央行推出激进宽松措施的预期拖累，欧元一直备受打压。欧洲开盘，欧元续涨，市场冒 险意愿升温。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3986。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3986 6.3981 -0.01%

中间价 CNY=SAEC 6.3973 6.3962 -0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 201.96亿美元 162亿美元

日内波动幅度(pips) 26 日高6.3973 日低6.3999

今年以来升贬幅度 -3.04%

2005年汇改以来升贬幅度 29.35%

1年期美元/人民币掉期 +1,140

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4447 6.423

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6425 6.6165

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）