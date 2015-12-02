入篮SDR影响小人民币收平 对敲交易致成交放大

路透北京12月2日 - 人民币兑美元即期周三几乎收平， 全天波动不足30个点子。中间价在美指影响下小升但仍近三个月低位。人民币入篮SDR后走势波澜不惊，因贬 值预期虽强，但市场忌惮监管层干预而慎开头寸，短期料延续僵持窄幅整理。

交易员指出，今日客盘较前两日大幅减少，年底对敲交易致成交放大至逾两个月新高， 市场情绪谨慎令汇价平稳。临近年底银行面临交易量考核压力，趁汇价平稳对敲致成交量放大。

“往上买没有动力，往下又下不去。如果做空（人民币），看这几天的情况也下不去， 有央妈在。最近可能都在附近僵持，除非某天有很大的结汇客盘。”一股份行交易员指出。

“交易中心对所有银行的交易量都有考核，有排名，年底了大家就都冲一冲。”他并指出。

另一股份行交易员指出，加入SDR后预计人民币仍将对美元缓慢贬值，但短期内央行会 强化管理。

全球汇市方面，欧元兑美元周三下滑，在略高于七个半月低位上方徘徊，因预期欧洲央 行会议将进一步放松货币政策，长期投资者加大了对欧元的看空押注。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3988 6.3986 0.00%

中间价 CNY=SAEC 6.3958 6.3973 0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 272.84亿美元 203亿美元

日内波动幅度(pips) 29 日高6.397 日低6.3999

今年以来升贬幅度 -3.04%

2005年汇改以来升贬幅度 29.34%

1年期美元/人民币掉期 +1,125

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.4405 6.4454

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6445 6.647

R=>

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3986。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）