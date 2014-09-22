人民币即期近收平盘 尾盘购汇偏多令日内涨幅回吐

路透北京9月22日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周一近以平盘告收。盘间多数时间在升值方向窄幅波动，但尾盘时油盘等购汇需求入场令涨幅回吐，交易员指部分是受离岸人民币CNH走弱带动。

离岸人民币午盘再次走弱，与在岸价差由早盘的不足30个点子扩大至50个点子左右，但总体价差水平仍较上周有所收窄。

交易员指出，上周频繁出现的中资大行结汇今天表现并不明显，套利交易压力又有所缓解，使客盘多数时间整体供求较上周显得更为均衡，缺乏明显的方向，但月末的购汇需求或令人民币兑美元走势承压。

“在离岸价差缩小说明两边市场效率比较高，套利活动比较活跃，能够迅速把价差给填补掉。”一外资行交易员表示。

一股份行交易员表示，当前价格回升至6.13-6.14元一带，波动应该还是恢复到以市场供求为主。此外，阿里巴巴(BABA.N)在美国上市募集资金后，不知会不会带来大笔的结汇。

中国电商巨头阿里巴巴上周五在纽交所上市，首次公开发行价格定为每股68美元，加之承销商将行使超额配售权增发4,800万股，从而使得筹资规模达到约250亿美元，成为史上最大规模的IPO。

在经历上周的三连涨之后，中国股市周一收市挫跌1.7%，因有消息称中国高层在北戴河会议上，一致认为年底经济工作重点是推进改革，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实，引发市场对年内重大刺激政策难再出台的悲观预期，金融地产板块领跌。

但另一股份行交易员认为，今天尾盘购汇偏多应与股市下跌及北戴河消息关系不大，因外汇市场客户不会有这么敏感。

全球汇市方面，主要货币兑美元周一收复一些失地，此前美元指数连续10周上涨，创1973年自由浮动以来最长连涨纪录。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1404 6.1405 0.00%

中间价CNY=PBOC 6.1485 6.1455 -0.05%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 137亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.17% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 42 6.1378 6.1420

2014年来即期升贬值幅度 -1.41%

1年期美元/人民币掉期升水1285

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:33

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2395/35 6.2385

CNH即期CNH= 6.1447/67 6.144

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良/杨淑祯)

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