人民币即期近收平盘 尾盘购汇偏多令日内涨幅回吐

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京9月22日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周一近以平盘告收。盘间多数时间在升值方向窄幅波动，但尾盘时油盘等购汇需求入场令涨幅回吐，交易员指部分是受离岸人民币CNH走弱带动。
离岸人民币午盘再次走弱，与在岸价差由早盘的不足30个点子扩大至50个点子左右，但总体价差水平仍较上周有所收窄。
交易员指出，上周频繁出现的中资大行结汇今天表现并不明显，套利交易压力又有所缓解，使客盘多数时间整体供求较上周显得更为均衡，缺乏明显的方向，但月末的购汇需求或令人民币兑美元走势承压。
“在离岸价差缩小说明两边市场效率比较高，套利活动比较活跃，能够迅速把价差给填补掉。”一外资行交易员表示。
一股份行交易员表示，当前价格回升至6.13-6.14元一带，波动应该还是恢复到以市场供求为主。此外，阿里巴巴(BABA.N)在美国上市募集资金后，不知会不会带来大笔的结汇。
中国电商巨头阿里巴巴上周五在纽交所上市，首次公开发行价格定为每股68美元，加之承销商将行使超额配售权增发4,800万股，从而使得筹资规模达到约250亿美元，成为史上最大规模的IPO。
在经历上周的三连涨之后，中国股市周一收市挫跌1.7%，因有消息称中国高层在北戴河会议上，一致认为年底经济工作重点是推进改革，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实，引发市场对年内重大刺激政策难再出台的悲观预期，金融地产板块领跌。
但另一股份行交易员认为，今天尾盘购汇偏多应与股市下跌及北戴河消息关系不大，因外汇市场客户不会有这么敏感。
全球汇市方面，主要货币兑美元周一收复一些失地，此前美元指数连续10周上涨，创1973年自由浮动以来最长连涨纪录。
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1404 6.1405 0.00%
中间价CNY=PBOC 6.1485 6.1455 -0.05%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 137亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.17% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 42 6.1378 6.1420
2014年来即期升贬值幅度 -1.41%
1年期美元/人民币掉期升水1285
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:33
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2395/35 6.2385
CNH即期CNH= 6.1447/67 6.144
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良/杨淑祯)
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