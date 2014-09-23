人民币收升中资大行结汇给予支撑 短期方向不明朗

路透北京9月23日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周二随中间价收升，盘面全天偏向净结汇。十一长假前购汇渐多，但交易员反映仍有中资大行抛售美元，对人民币形成较强支撑，短期窄幅振荡行情可能持续。

交易员称，尽管汇丰中国PMI初值数据向好，但按照惯例十一长假前会有购汇盘出现，市场短期方向并不明朗，中资大行结汇是否为监管层干预仍受关注。

“每天都有砸（美元），价格一上去就被砸下来。”一股份行交易员表示，感觉这种来自中资大行的结汇盘有阻挡人民币走贬的意味。

一外资行交易员称，上周消息较多，市场也波动大一些，但本周整体没有出现大的头寸，也没有大的消息，估计本周将进入区间震荡行情；离岸CNH稍有走高，但今天对在岸的带动亦显乏力，市场整体交易热情较低，可能已经提前进入“休假模式”。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

全球汇市，欧元兑美元周二脱离14个月低位，因德国采购经理人指数(PMI)显示该国经济第三季可能扩张，缓解了一些压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1378 6.1404 0.04%

中间价CNY=PBOC 6.1470 6.1485 0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 163亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.15% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 54 6.1376 6.1430

2014年来即期升贬值幅度 -1.37%

1年期美元/人民币掉期升水<C 1275

NY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16: 今日 上日

42

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2325/65 6.2405

CNH即期CNH= 6.1439/59 6.1525

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)

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