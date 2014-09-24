人民币窄幅振荡后收升 短期内市场观望情绪难改

路透北京9月24日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周三随中间价收升。盘间维持窄幅波动，结购汇力量大体均衡。交易员表示，今日未见明显中资大行结汇支撑人民币，短期内观望情绪仍料主导市场。

他们指出，今天的购汇力量主要来自一些央企派息及少量油盘购汇，结汇亦有表现，整体供求相对均衡；短期内预计汇率表现稳定，十一长假前料难看到较大变化。

“（美元价格）上一下，打下来，跌下去，又能拉起来。适合低接高抛的风格，追高杀跌反而容易亏钱。”一股份行交易员认为，短期内汇率仍会以区间振荡为主。

交易员认为，目前中国经济面整体仍偏弱，此前海外对冲基金做空人民币遭央行及时出手压制，短期内人民币走势料相对平稳。但人民币贬值压力犹存，后市需关注央行调控力度。

全球汇市方面，美元指数.DXY持稳在84.621，逼近周一所创的四年高位84.861。新西兰元和澳元双双上涨约0.5%，也加强了美元涨势整理的感觉，不过基调仍然正面。美元指数已经连续10周上扬，因市场猜测美联储将可能更早升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1346 6.1378 0.05%

中间价CNY=PBOC 6.1462 6.1470 0.01%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 168亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.20% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 32 6.1341 6.1373

2014年来即期升贬值幅度 -1.32%

1年期美元/人民币掉期升水1265

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:40

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2260/90 6.229

CNH即期CNH= 6.1360/80 6.1419

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)

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