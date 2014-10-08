人民币窄幅震荡后近收平 整体交投较节前趋稳

路透北京10月8日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周三窄幅振荡后近收平，交投较节前趋稳。国庆假期离岸人民币CNH大幅走贬后回升，境内汇率亦随中间价在升值一侧波动，惟午盘受信用卡购汇盘打压升幅缩窄。

交易员表示，今日人民币走势波澜不惊，现汇价格随离岸CNH与中间价走升，但升值幅度受信用卡购汇盘影响而有所收窄。预计本周人民币汇率仍将受到节后购汇盘影响，不过短期升值预期还是偏强，6.1250-6.1500区间窄幅震荡有望持续。

“（美元兑人民币）中间价往下走，（离岸美元兑人民币）价格前两天被拍回来了，不死不活，区间震荡。”一股份行交易员称。

受占中活动影响，离岸人民币即期上周出现波动，人民币兑美元一度由6.14贬至6.1840，至上周五晚则恢复至6.16水平，昨日继续小幅反弹。市场人士认为，虽然人民币短期仍偏弱，但投资者信心已渐恢复，近期人民币料维持窄幅波动。

而另一中资大行交易员亦表示，6.15是技术和心理的关键价位，此前市场在此盘整时间较长，后期该价位也会为人民币提供较强的支撑。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)降至53.5。和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。

全球汇市，日圆兑美元在亚洲时段一度升至三周高位107.76。美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚将公布上次会议的会议记录，市场将密切关注美联储鹰派和鸽派的辩论内容。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1390 6.1395 0.01%

中间价CNY=PBOC 6.1493 6.1525 0.05%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 129亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 60 6.1338 6.1398

2014年来即期升贬值幅度 -1.39%

1年期美元/人民币掉期升水 1295

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2375/95 6.2375

CNH即期CNH= 6.1424/44 6.1458

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/黄凯)

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