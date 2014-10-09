人民币随中间价收升 美元指数弱势等因素提供支撑

路透北京10月9日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周四收升，跟随中间价连升三天的强势。得益于对下周初将公布的贸易数据的乐观预期，以及美元指数日内跌至三周低位，人民币走势偏强，盘面上稍偏净结汇。

交易员反映今日市场走势相对平静，人民币升值后购汇力量亦有表现。加之此前海外做空人民币的热情也在降温，境外CNH持续走强，在岸和离岸汇率点差一度消失。

“其实是境外美元价格下来了，境内是比较正常的波动。估计境外想做空人民币，发现没有搞头。”一股份行交易员称。

另一股份行交易员表示，境内美元价格徘徊在短期低点，令进口企业购汇增加。

美国财政部将于10月15日向国会提交半年度外汇报告。今年4月时出炉的半年度报告虽然未将中国列为汇率操纵国，但依然重点谈及中国的汇率操纵问题。

全球汇市，美元兑日圆周四跌至三周低点，美联储公布上次的会议记录之后，许多投资者推后了对联储升息时间的预期，并削减美元多头仓位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1305 6.1390 0.14%

中间价CNY=PBOC 6.1461 6.1493 0.05%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 166亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.27% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 54 6.1298 6.1352

2014年来即期升贬值幅度 -1.25%

1年期美元/人民币掉期升水<CN 1290

Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:34 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2260/10 6.234

CNH即期CNH= 6.1335/55 6.1358

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。