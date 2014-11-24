人民币收创近两个月新低 受央行降息及购汇盘趋强带动

路透北京11月24日 - 中国人民币兑美元周一大幅收贬于9月末以来新低，因中国央行逾两年来重启降息，中间价与离岸人民币CNH走弱亦推波助澜。购汇明显偏多，价格波动明显加剧。

交易员并称，央行降息或许会令人民币短期朝贬值一侧略微波动，但汇率政策保持相对稳定的可能性偏大。经济在“三期叠加”下表现相对不景气，预计央行亦不希望因人民币贬值而出现资本大量外逃的现象。

“降息预示着经济不是特别的好，息差收窄造成美金购汇需求起来。...人民币这块并不完全是受到降息的影响。我们看到月末的购汇盘相对比较多。”一外资行交易主管表示,降息并不意味着人民币将开始贬值趋势；央行可能更看重资本外逃的影响，且人民币国际化也意味着需要相对稳定、甚至稍微强势的人民币。

他并表示，从中间价角度看，降息的影响亦不是特别明显。即使美元指数强劲上扬，但中间价并未大幅走弱，从中也可窥见央行或许并不想引导人民币进入贬值通道。

交易员并称，尾盘市场流动性不好的时候出现石油和银联购汇需求，价格波动后触发美元空头止损。即期价格一度弱于中间价，惟收盘前稍做反弹后回升至中间价升值一侧。

今天人民币收于6.1417元，贬值达0.27%，此前收盘低位为9月29日的6.1501元。日内波幅达到178个点子，亦为9月29日以来最大。

央行表示，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。

全球汇市方面，欧元兑美元周一接近两年低位，投资者押注欧洲央行(ECB)将进一步放宽货币政策以抵御通缩威胁。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1417 6.1249 -0.27%

中间价 6.1420 6.1387 -0.05%

成交额 194亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.23% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 178 6.1280 6.1458

2014年来即期升贬值幅度 -1.43%

1年期美元/人民币掉期升水 1387.5

离岸人民币市场,北京时间17:05 今日 上日

1年期NDF 6.2555/80 6.25

CNH即期 6.1501/31 6.1335

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽)

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