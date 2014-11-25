中资大行结汇助人民币逆转收升

路透北京11月25日 - 中国人民币兑美元周二低位震荡后小幅收升，盘间一度刷新近两个月新低。交易员反映，中资大行大量结汇压抑了贬值动能，全天成交额放大至逾两个月来新高。

“今天结汇很多，本来临近月末还有几笔石油购汇，但上面一直压着。尾盘部分美元多头看结汇压得比较坚决，也就止损出来了。”一股份行交易员说，央行在降息后可能还是想控制一下贬值幅度，短期走势还要看监管层意图。

另一股份行交易员称，昨日人民币即期低于中间价之后，亦有一些中资大行结汇。如果是央行出手干预的话，预计央行不太希望看到人民币大幅贬值的情况出现。年内人民币可能在6.10-6.15区间双向波动，大幅走贬的可能性偏低。

今天成交额高达276亿美元，为今年9月16日281亿美元以来最大单日成交额。

全球汇市方面，日圆周二上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松(QE)措施的阻力很大，而且在美国第三季国内生产总值(GDP)修正值数据公布前，美元难以大幅升高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1365 6.1417 0.08%

中间价 6.1390 6.1420 0.05%

成交额 276亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.14% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 161 6.1305 6.1466

2014年来即期升贬值幅度 -1.35%

1年期美元/人民币掉期升水1370

离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日

1年期NDF 6.2560/90 6.2595

CNH即期 6.1501/21 6.1581

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽/黄凯)

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