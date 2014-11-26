人民币逆转升势收跌 货币政策再放松预期激发购汇盘

路透北京11月26日 - 中国人民币兑美元周三高开低走后最终收跌，尽管中间价升至逾八个月高位带动即期汇价早盘走强，但午后市场预期中国央行近期可能出台继续宽松货币政策，受此影响，离岸市场逐步走弱，进而带动在岸市场的购汇盘涌出。

交易员称，因为有放松货币政策的传言，不仅是人民币即期在动，离岸市场、期货以及国债等市场都在动，虽然在岸市场做空人民币的客盘头寸并不是很大，但在这样的背景下，交易人士都不愿意做空美元。

“有传言，降准或者降息...市场肯定是按照这个情况去做交易，所以CNH和CNY都上了很多，不愿意空（美元）头寸了。”一外资行交易员称。

交易员指出，午后国际美元指数是下跌的，欧元涨了不少，照例应该带动人民币上涨，因此午后人民币走弱的势头可能受货币政策进一步宽松预期的影响更大。

一国有银行交易员指出，市场客盘肯定是偏购汇，但量不如昨天，主要是CNH市场先动，看跌人民币情绪比较浓，导致离岸和在岸价格拉动，引出了很多套利盘。

另一个外资行交易员表示，短期人民币区间波动的可能性较大，有可能适当回调，但预计不会出现大幅走贬的情况。

中国国家外汇管理局周三公布，10月国际收支口径的国际服务贸易逆差收窄至172亿美元，结束此前连续四个月的增势；其中旅游差额占比续降至42.4%。1-10月累计逆差1,341亿美元，其中逾六成仍由旅游差额贡献。

全球汇市方面，美元兑日圆周三小幅下跌，但在美国感恩节假日临近之际，基本保持在最近的区间内。澳元兑美元在四年低位附近徘徊。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1389 6.1365 -0.04%

中间价 6.1354 6.1390 0.06%

成交额 161亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.07% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 80 6.1320 6.1400

2014年来即期升贬值幅度 -1.38%

1年期美元/人民币掉期升水 1320

离岸人民币市场,北京时间17:11 今日 上日

1年期NDF 6.2510/40 6.256

CNH即期 6.1485/05 6.1461

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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