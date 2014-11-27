人民币收跌与中间价逆向 月末购汇活跃短期有走贬动能

路透北京11月27日 - 中国人民币兑美元周四收跌，与刷新八个半月高位的中间价逆向。在最近几日较活跃的购汇盘压制下，即期汇价盘初涨势遭逆转，且逾三个月来首次完全在弱于中间价的一侧波动。

交易员表示，盘初有中资大行大额结汇推动人民币走升，但结汇量较昨日有所下降；市场整体购汇较多，导致人民币升幅收窄并最终收跌。鉴于近期购汇较多且今年以来央行大幅减少干预，料人民币短期走贬动能相对增强。

“今天还是购汇挺多的，又把（美元）市场价格买上来了。”一股份行交易员称。

他并表示，短期人民币或将小幅回调。未来人民币市场价很有可能在弱于中间价的一侧波动。因为在人民币明显贬值的情况下，央行可能会逆势调升中间价，而市场价则仍可能朝贬值方向波动。

另一股份行交易员表示，目前是客盘市场，今天可能只是月末购汇驱动人民币走弱。短期需关注央行货币政策是否会进一步宽松，若出台降准等举措，则将进一步刺激购汇盘；若央行没有进一步宽松，则看经济数据对汇市的影响。

中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。

她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。

全球汇市方面，美元兑日圆周四小跌，此前美国经济数据欠佳，推动美国公债收益率下滑，并降低了投资者对美元的兴趣。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1392 6.1389 0.00%

中间价 6.1320 6.1354 0.06%

成交额 163亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.13% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 54 6.1344 6.1398

2014年来即期升贬值幅度 -1.39%

1年期美元/人民币掉期升水 1350

离岸人民币市场,北京时间17:24 今日 上日

1年期NDF 6.2560/75 6.251

CNH即期 6.1479/15 6.148

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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