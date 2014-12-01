人民币收创两个月新低 监管层意图不明贬值预期共振

路透北京12月1日 - 中国人民币兑美元周一收创两个月新低。中间价连续两天下跌、离岸人民币继续走弱、PMI数据不佳均指向人民币偏空，而监管层意图不明朗也让市场费尽思量，使得午盘跌幅扩大。

“这段时间贬得挺快的，已经不像是回调，而真的像是贬值了。”一股份行交易员说，早上大行结汇较多，让人一度以为监管层不愿人民币过快贬值、转而做空美元，结果午盘结汇力道消失，人民币贬幅反而扩大。

而一位中资大行交易主管认为，从贸易项看，当前外贸企业的结汇还是较为平稳，因此即便人民币对美元近期出现明显的贬值趋势，也并不担心会演化为资金外逃。

“出口还是保持比较高水平的增速，资金流动比较均衡，这跟之前大规模流入当然是有明显区别的。”他并认为，明年一季度可能受季节因素有资金流出压力，人民币对美元可能会延续走弱，但对一篮子货币则可能相对稳定一些。

受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。

全球汇市方面，美元兑日圆周一触及七年多高位；同时瑞郎兑欧元下挫，因瑞士选民否决了迫使央行增加黄金储备的动议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1520 6.1450 -0.11%

中间价 6.1369 6.1345 -0.04%

成交额 180亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.25% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 77 6.1443 6.1520

2014年来即期升贬值幅度 -1.59%

1年期美元/人民币掉期升水1370

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2605/25 6.255

CNH即期 6.1580/00 6.1599

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)

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