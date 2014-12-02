人民币受中间价牵引小幅收升 购汇热度略降供需偏向均衡

路透北京12月2日 - 中国人民币兑美元周二随中间价方向收高，日内在上日所创两个月新低附近保持弱势振荡。盘面供需略显均衡，购汇需求较此前稍有降温，价格变化不多。

“前几天购汇太多了，今天可能稍微少点，但美元价格也没下去多少，僵持住了。”一股份行交易员说，最近人民币看法开始偏空，大家都做多美元，是购汇偏多的原因。

一中资大行交易员说，CNH今天走强后，境内购汇偏强的状况可能会好转，因境内外套利的购汇可能少一些，贬值压力也会减小。

中间价最近走势偏强，今天走高44个点子，已经连续六天强于4月以来6.14~6.17元的波动区间，与市场购汇需求旺盛形成鲜明对比。

“央行逆势操作。市场购汇盘太强了，央行没有完全去阻挡人民币贬值，中间价的意图就是不要人民币贬值太猛。”上述交易员续称。

全球汇市方面，美元周二小涨，而澳元和加元等大宗商品出口国货币守在近期低点上方，上日全球大宗商品价格反弹。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1503 6.1520 0.03%

中间价 6.1325 6.1369 0.07%

成交额 149亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.30% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 47 6.1465 6.1512

2014年来即期升贬值幅度 -1.57%

1年期美元/人民币掉期升水1385

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.2620/40 6.2595

CNH即期 6.1518/38 6.1572

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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