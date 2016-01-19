人民币持稳微升 资金流出压力较大监管层料仍将维稳

路透北京1月19日 - 人民币兑美元即期周二持稳，收盘微涨11点子，中间价继续僵持维稳。交 易员称，今日统计局公布的2015年经济数据未超预期，对汇市影响有限。因资金流出压力较大，短期监管层料将继续维稳。

他们并指出，虽市场有效波动区间狭窄，但客盘购汇需求仍不小。离岸CNH因流动性差下跌幅度 不大。央行连续出手限制离岸市场流动性，亦是增加境外做空人民币的成本。

“央行一直说市场要双向波动，但现在做不到双向波动，不是大家情绪问题，看进出口和结售汇的数据明 显还是流出大于流入。”一股份行交易员称，“现在单边贬值预期只能靠央行管，但央行管只能维稳，不然外 储下降得太厉害。”

“央行要是让人民币升值那就买呗，等于央行发红包了。”他并称。

另一大行交易员亦表示，投资者也是顺势而为，大家都购汇，市场就单边运行了。现在监管层鼓励资金流 入限制流出，但市场暂时好像还不买账。

随着中国资本外流压力加剧，五位消息人士透露，中国监管层正计划针对跨境人民币资金池资金流出进行 管理，来协力支持人民币汇率和金融市场的稳定，其中要求，部分省份商业银行跨境人民币资金池业务，任何 时点人民币净流出额不得大于零。

中国国家统计局周二公布，四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，与路透调查预估中值持平，低于 三季度的6.9%，依然是2009年一季度以来最低，当时为6.6%。

对人民币贬值问题，国家统计局局长王保安在发布会上表示，人民币贬值与美元升值带来压力有关，贬值 和外汇储备的减少不会对中国经济产生实质性影响，而且从长远来看，人民币贬值不会形成一种趋势，对中国经济增长非常有信心。

日圆周二下滑，因中国第四季国内生产总值(GDP)数据符合预期，不过围绕全球经济前景的疑虑挥之不去，料限制日圆跌势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5782 6.5793 0.01%

中间价 CNY=SAEC 6.5596 6.559 -0.01%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 142.67亿美元 122.19亿美元

日内波动幅度(pips) 25 日高6.5774 日低6.5799

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.80%

一年期美元/人民币掉期 +1,145

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.5995 6.586

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.9045 6.9225

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）