人民币微收跌维持窄幅波动 短期汇价料续持稳

路透北京1月20日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价续持稳。交易员称，虽客盘仍处于净购汇，但中间价重回8.11汇改前走势，即期有效波动亦维持在极为狭窄区间内，凸显监管层稳定预期意图；当前资金流出压力仍较大，加上近期股市动荡，短期汇价料续持稳。

他们并指出，因人民币贬值压力仍较强，年初客户提早购汇致近期美元买盘较往年更多，但因在岸汇价持僵，而央行连续出手限制资金流出打击投机，离岸市场流动性下降，人民币期权隐含波动率出现回落。

“现在市场又都不动了，中间价也横在那，不知道央妈是不是又要憋什么大招出来。”一中资行交易员称。

中国央行在维稳外汇市场和打击跨境套利上并未停步。继在离岸市场重拳打击人民币空头等系列举措后，据路透昨日引述消息人士报导，央行正在对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管。

“现在市场这么稳主要是有央行在压着。现在是股市不稳，那汇市就得稳住。但是股市够呛能稳的下来，那汇市可能还得稳一段时间。”一股份行交易员称。

中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今年首批新股发行批文下发，以及港股等海外股市走势相当疲弱，令A股投资者心神不定，获利回吐抛压今日马上显现，昨日大幅反弹的大盘即偃旗息鼓，再度陷入回调。

全球汇市方面，避险货币日圆周三大涨，原油价格跌至近13年低点后，市场冒险意愿转弱，拖累美元跌至一年低点，因投资者认为美联储进一步收紧政策的机率下降。

而港元兑美元 HKD=D3 汇价周三续跌至7.8242，触及2007年8月来的逾八年新低，距离7.85弱方兑换保证仅差不足300个基点。交易员称，虽然港元持续走低，但暂时还未对人民币造成明显影响，但仍需关注。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5796 6.5782 -0.02%

中间价 CNY=SAEC 6.5578 6.5596 0.03%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 179.36亿美元 142.67亿美元

日内波动幅度(pips) 26 日高6.5781 日低6.5807

今年以来升贬幅度 -1.31%

2005年汇改以来升贬幅度 25.79%

一年期美元/人民币掉期 +1,160

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.6028 6.5908

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.87 6.894

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）