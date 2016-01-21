人民币窄幅波动微收升 贬值预期仍在但春节前大概率持稳

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期周四窄幅波动微收升，中间 价则略跌。交易员称，尽管客盘仍是净购汇，但人民币汇价连几日持稳，在维稳压 力下波动仅几十个点子。而离岸人民币亦趋于平稳，两地价差维持在300点 子左右。
他们并指出，人民币贬值预期仍在，但春节前汇价看稳，能持续多久主要看央行的意图。近日央行连出政策拉高了做空人民币的成本，市场在观察央行下一步的 应对。今日公布的银行结售汇数据未超预期，1月的结售汇逆差或将更大。
“如果没有央行压着，市场购汇早就把（美元）汇率买飞了。”一外资行交易员 称，“接下来怎么走还是看央行的，就像前两天伯南克说的，央行还是有能力的。 ”
美联储前主席伯南克本周稍早出席亚洲金融论坛时表示，人民币汇率未来的走向不是市场力量最终决定的，它取决于中国央行的想法和意志；中国央行有足够多 的资源管控好人民币汇率。现在人民币更倾向于一篮子货币指数联动，但需要给市 场更加明确的预期。
“结售汇逆差市场都已经预料到了，1月的逆差估计更大，说不定结汇都没有了 只剩下售汇了。”另一股份行交易员称。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四在达沃斯论坛上称，中国应当与金融市 场进行更好的沟通，中国应当讲清楚人民币篮子机制。
中国国家外汇管理局周四就2015年12月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据 答记者问时称，2015年中国跨境资金总体净流出，对应中国对外资产负债结构的调 整。目前中国国际收支状况基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。
全球汇市方面，美元兑日圆周四摆脱一年低位，因原油价格反弹；欧元方面则 等待欧洲央行的政策决定，以寻找短期线索。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以 及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.5793 6.5796 0.00%
中间价 CNY=SAEC 6.5585 6.5578 -0.01%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 153.73亿美元 177.65亿美元
日内波动幅度(pips) 30 日高6.578 日低6.581
今年以来升贬幅度 -1.29%
2005年汇改以来升贬幅度 25.81%
一年期美元/人民币掉期 +1,165
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 CNH=D3 6.6095 6.6016
一年期NDF <CNY1YNDFO 6.9002 6.8885
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5794；交易中心 自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每 小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场 化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间 外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇 交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)