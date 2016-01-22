人民币续窄幅波动微收跌 监管层意图继续主导汇市走向

路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期周五维持窄幅波动微收跌，中间价略升。交易员称，市场连日平静，市场已领会监管层意图，料平稳走势延续至春节。客盘仍以 购汇为主但交易量有所减少，机构交投兴趣亦下降。

他们并指出，市场的贬值预期并没有改变，但恐慌式购汇已消失，客盘购汇主要源自实 需，一些银行的客盘购汇已经减少一半以上。由于市场平稳，加上持仓成本高，一些机构自营盘亦减少了在即期市场的操作。

“盘面平稳主要是央行和高层维稳，价格也是他们说了算。市场也领会他们意思，不会往上做；央行也会给量，（美元汇价）不会上去。”一股份行交易员称。

“我觉得人民币到年前都不会发生什么事，但春节后也不一定马上贬，要看央行怎么想 。”一外资行交易员称，“这几天央行给市场注入流动性，掉期下来了一点。”

中国央行公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多轮“红包雨”过后，银行间资金市场周 五短期流动性有所改善，七天以内的资金供给得到恢复。不过下周还要面对CNH缴纳存准， 以及春节现金备付压力渐增，跨节资金预期仍偏谨慎。

中国外管局周四稍晚称，中国去年12月银行结售汇逆差环比大增逾六成，除了年底旺盛 的购汇实需之外，强烈的人民币贬值预期也让购汇节节攀升。由于今年前两周人民币快速大 跌加剧了贬值预期，料1月结售汇逆差仍将扩大。

中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2015年12月，中国外汇市场（不含外币对市场 ）总计成交12.17万亿元人民币（等值1.89万亿美元），较上月小增一 成。其中即期市场成 交额环比上升，而衍生品成交环比下降。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五走坚。目前对美国联邦储备委员会(美联储/FED) 进一步升息的预期降温，同时对其他主要央行放松货币政策的预期升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5794 6.5793 0.00%

中间价 CNY=SAEC 6.5572 6.5585 0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 158.91亿美元 153.73亿美

元

日内波动幅度(pips) 14 日高6.5791 日低6.5805

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.80%

一年期美元/人民币掉期 +1,130

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.6068 6.6036

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.878 6.898

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5796；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完）