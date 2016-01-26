人民币收盘微跌 股市重挫助推购汇情绪成交有所放大

路透上海1月26日 - 人民币兑美元即期周二收盘微跌，但有效波动区间依旧狭窄，中间价则续碎步调升。交易员称，近期走势凸显监管层维稳汇市意图，然午后中国股市加速下跌提升市场购汇情绪，成交有所放大，贬值预期有所抬升，但预计春节前再现双向 波动概率不大。

他们并指出，汇市进入夜盘时段后跌势短暂扩大，可能是流动性因素导致，不会对下日 开盘形成明显影响；午后离岸人民币小幅反弹，与在岸价差回到300点子左右；在 监管连续出手整饬套利后，短期离岸市场再现明显偏离在岸可能性亦有限。

“央妈在艰难地维持市场的平衡，但今天股市大跌可能会加重贬值预期。”一中资行交 易称。

中国股市沪综指周二收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌 幅。分析师指出，隔夜外围市场和油价重挫，今天A股受外盘影响再度暴跌，盘中重现千股 跌停。

“天气冷，市场也都被‘冻住’了，目前这水平应该是央妈可以接受的水平，节前估计 没啥变化。”一中资行交易员称。

而受人民币持续僵持走势影响，境内美元/人民币期权隐含波动率持续下行，其中一月 期平价期权双边报价为2.208/3.008，刷新去年8月底来的新低，较最高点回调 了近六成；另外六月期和一年期的期权隐含波动率亦出现明显回落。

面对当前不断下行的股市和人民币贬值预期，中国国家统计局王保安周二表示，中国经 济稳中有好的态势没变，中国股市波动会对经济有影响但影响不大，对股市运行还是充满信 心；人民币贬值主因美元走强及中国经济下行压力，但人民币不存在贬值基础，当然人民币 贬值可能加剧资本外流，也会影响人民币国际化。

全球汇市方面，避险货币日圆和欧元周二上涨，因全球股市和油价下跌推动投资者远离 与大宗商品和石油相关的货币，比如澳元和加元。美元指数下跌，投资者在美联储政 策会议结果公布前变得谨慎。美联储会议在今日稍晚召开。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5797 6.5792 -0.00%

中间价 CNY=SAEC 6.5548 6.5557 0.01%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 158.8亿美元 123亿美元

日内波动幅度(pips) 70 日高6.578 日低6.5855

5

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.78%

一年期美元/人民币掉期 +1,070

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.6111 6.6088

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.8623 6.847

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5797；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完）