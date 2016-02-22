人民币随中间价微收升 短期续持稳概率偏大

路透北京2月22日 - 人民币兑美元即期周一随中间价微收升，汇价有效波动区间狭窄，6.52元关口支撑较强。交易员称，近期内外部市场环境略有好转，而稳汇率已是中国经济问题的重点，预计短期汇率继续持稳概率偏大。

但他们同时指出，市场仍看好美元，偏向逢低购汇思路未改；不过不能排除央行的“出其不意”，力求扭转市场预期。离岸人民币亦持稳，与在岸点差稳定在70点子内。

“稳定是比较可能的，但出其不意是央妈一贯的风格，谁也说不准啊。”一中资行交易员称。

另有交易员指出，央行引导市场看一篮子货币来判断人民币汇率，汇市在此引导下趋于均衡，料稳定仍将延续。不过资本流出还在继续，去年四季度境外对境内金融机构直接投资锐减，今年一季度或将继续减少。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月19日的人民币汇率指数为99.44，较前周微升0.21%，但较2014年底仍下跌0.56%；这亦是该指数公布以来首次出现连续两周在100关口下方，虽然整体波动仍相当有限。

中国国家外汇管理局周一称，去年四季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入10.76亿元人民币，较三季度的150.51亿元大幅下降超九成。而去年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出433.90亿元，较三季度的72.96亿元大增近五倍。

20国集团（G20）财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

全球汇市方面，英镑周一重挫，兑日圆触及两年低位，因很有影响力的伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)表态支持英国脱离欧盟后，英国脱欧疑虑升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5195 6.5202 0.01%

中间价 CNY=SAEC 6.5165 6.5186 0.03%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 136.52亿美元 93.64亿

美元

日内波动幅度(pips) 28 日高6.51 日低6.52

72

今年以来升贬幅度 -0.39%

2005年汇改以来升贬幅度 26.95%

一年期美元/人民币掉期 +850

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.5249 6.5265

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.773 6.7855

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5193；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）