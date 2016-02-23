人民币缩量小幅收跌 料G20会议前汇价续持稳

路透北京/上海2月23日 - 人民币兑美元即期周二缩量小幅收跌，早盘一度逼近6.53元关口；因国际美元反弹，中间价则创1月7日来最大单日跌幅。交易员称，中间价依旧是观察央行意图的窗口，但市场已不担忧汇率会大幅贬值，本周20国集团（G20）会议结束前汇价料仍持稳。

他们同时指出，虽仍有不少客盘逢低购汇，但结汇盘需求有松动迹象，区间波动思路逐渐抬头，监管层已不需要动用过多流动性即可稳定汇价，全天成交额较昨日明显下降亦是佐证。

“虽然中间价下跌了，但市场没有特别的恐慌；感觉央妈已经掌握主动权了，G20会议前应该还是稳定为主吧。”一中资行交易员称。

交易员指出，央行正在向正确的道路上前进，从这两天的客盘来看，已经慢慢有了双向波动的势头，以前是大家不管美元跌美元涨都是卖人民币买美元，现在已经开始双向交易。像今天日间日元升值的时候，做市商就开始自发地买美元卖人民币，这是一个很大的转变。

G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

全球汇市方面，日圆周二全线走高，因高风险资产失去吸引，避险货币需求重振；英镑和欧元走势震荡，之前因英国脱欧公投的不确定性遭遇大跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5264 6.5195 -0.11%

中间价 CNY=SAEC 6.5273 6.5165 -0.17%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 98.7亿美元 136.5亿美

元

日内波动幅度(pips) 42 日高6.5253 日低6.5295

今年以来升贬幅度 -0.50%

2005年汇改以来升贬幅度 26.80%

一年期美元/人民币掉期 +875

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.5342 6.5294

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.78 6.7755

R=>

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5289；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）