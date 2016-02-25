人民币窄幅整理微收跌 G20财长会议在即汇价持稳

路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期周四随中间价微收跌，波动仅二三十个点子。交易员称，午后CNH异动激发CNY客盘购汇，遭中资大行结汇盘拦截，成交量放大六成至本周新高。但G20财长和央行行长会议召开在即，汇价持稳。

他们并指出，离岸CNH午后几度突破6.54关口，在此位置震荡。维稳需求下，掉期曲线小幅走低。期权波动率午后大幅上升至逾20天新高，显示出汇价预期有所变化。

“（美元）中间价虽然往上调了一点，但是央行还是压。起码到G20会议前都会比较稳。到G20会议后再看看他们说了什么，有什么态度。”一股份行交易员称。

另有股份行交易员指出，午后股市大跌对汇市的影响并不大。客户目前更关注汇率整体方向，汇率双向波动对于没有套期保值的客户造成了一定的损失。

G20财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

中国人民银行副行长易纲周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。

中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国要推动市场驱动的汇率形成机制和汇率改革，人民币汇率也需要保持稳定。

中国工信部周四亦表示，今年国际经济环境加大出口压力，并对人民币汇率和工业品价格带来持续影响。

全球汇市方面，英镑兑美元周四在七年低位附近弱势整理，受英国可能退出欧盟的担忧牵制；与此同时，油价反弹帮助抑制了避险货币日圆的买盘。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5340 6.5326 0.02%

中间价 CNY=SAEC 6.5318 6.5302 -0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 160.97亿美元 99.59亿美元

日内波动幅度(pips) 21 日高6.5327 日低6.5348

今年以来升贬幅度 -0.62%

2005年汇改以来升贬幅度 26.67%

一年期美元/人民币掉期 +815

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.54 6.533

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.7738 6.7845

R=>

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5336；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）