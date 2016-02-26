人民币随中间价连四日收贬 G20财长会议期观望情绪浓

路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期周五随中间价连四日收贬，波幅不大。交易员称，今日人民币中间价按一篮子货币计算本应该升值，但汇价和中间价均继续贬值，或为“补课性”贬值。

今日G20财长和央行行长会议在上海召开，但并未出现对市场影响较大的言论，市场观望情绪浓。离岸人民币CNH波动趋缓，与在岸点差收窄至不足20点子。另因美元偏紧，隔夜美元拆借利率小升；一年期掉期曲线跌破700点子，远低于利率平价。

“今天周小川出来讲话，G20也开始，感觉没说什么特别的，都在观望。”一股份行交易员称，“本来从模型看，盯一篮子的话人民币是要升值的，但是没有升值，目前也没有一个大的趋势或者方向，大家就平平客盘。”

中国央行行长周小川周五表示，人民币不存在持续贬值基础，而外汇储备波动也终将回归理性。同时，中国反对竞争性贬值来赢得出口竞争力的方式。

亦有交易员表示，因为方向不明，市场基本陷入盘整；加上客户预期也不像从前一致看贬，客盘购汇略有减少，交易量较春节前有所回落。今年两次大的波动打掉了不少自营盘，市场情绪谨慎，观望G20财长会议是否有重磅消息。

高盛 GS.N 最新关于新兴市场国家货币汇率的研报称，人民币走走停停的贬值还将继续，直到汇率水平能更好地重置风险敞口。维持人民币兑美元汇率12个月内贬值到7.00的判断，贬值到8的可能性较小。

全球汇市，美元周五小跌，汇市表现整体平静，投资者聚焦正在上海举行的为期两日的20国集团(G20)会议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5372 6.534 -0.05%

中间价 CNY=SAEC 6.5338 6.5318 -0.03%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 152.96亿美 160.97亿美

元 元

日内波动幅度(pips) 40 日高6.5342 日低6.5382

今年以来升贬幅度 -0.67%

2005年汇改以来升贬幅度 26.61%

一年期美元/人民币掉期 +700

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.5378 6.535

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.7795 6.784

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5360；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）