人民币收跌创春节后新低 中美央行对话和两会前料维稳

路透北京2月29日 - 人民币兑美元即期周一收跌并创春节后新低。交易员称 ，中间价连五日下挫且今日跌逾百点子，带动人民币缓步下滑，但考虑到中美央行对话和两会在即，市场维稳情绪较浓，日间波动仅约30点子，预计短期持续“补课性”小贬行情，但 也不排除监管层出台政策支撑汇率。

他们指出，人民币贬值情绪仍在但压力不大，中美央行高端对话本周在杭州召开，全国 政协和人大两会也在本周拉开大幕，人民币汇率按惯例将基本维稳，加上离岸人民币CNH近期波动趋缓，与在岸点差持续收窄，预计在岸日内波动都不会太大，短期波动区间6.50 -6.59。

“马上就是两会了，政治方面考虑，人民币不会大动。”一股份行交易员称。

交易员并指出，虽然贬值压力当前并不明显，但市场预期汇价还是会呈现出“补课式” 小幅下跌；而一旦国际市场出现风吹草动，不排除监管层在外汇方面酝酿新的政策应对。

针对外界对人民币汇率及外汇储备的疑虑，中国央行副行长易纲回应称，对人民币的 基本面有充分信心，相信人民币汇率会由更多地受短期预期影响向基本面回归。美国财长雅各布·卢周日则表示，中国继续推进以市场为主导的汇率政策、并就政策行动与市场 清晰沟通至关重要。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月26日的人民币汇率指数为99.29，较前周微跌0 .15%，较2014年底下跌0.71%；这是该指数公布以来首次出现连续三周在100关口下方，当然 整体波动仍相当有限。

1月国际货物和服务贸易环比上升，对人民币汇率有一定支撑。中国国家外汇管理局周 一称，中国国际收支口径下的1月国际货物和服务贸易顺差350亿美元，较去年12月增一成； 其中，1月服务贸易逆差207亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周一大幅反弹，扳回之前受乐观美国数据影响而录得的跌幅 ，股市下滑令避险的日圆获追捧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5472 6.5372 -0.15%

中间价 CNY=SAEC 6.5452 6.5338 -0.17%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 128亿美元 153亿美元

日内波动幅度(pips) 25 日高6.5465 日低6.549

今年以来升贬幅度 -0.82%

2005年汇改以来升贬幅度 26.41%

一年期美元/人民币掉期 +700

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.5474 6.5468

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.767 6.7865

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中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5476；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完）