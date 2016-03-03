人民币随中间价掉头收升 波幅狭窄开启两会维稳行情

路透北京3月3日 - 人民币兑美元即期周四随中间价收升，中间价脱离近一个月低点小幅上扬。交易员称，本周中间价弹性明显增强，不过市场行情平稳明显开启“两 会维稳行情”，一方面是因为两会今日下午拉开大幕，按照传统，两会期间汇率一般维持相对稳定状态；另一方面，整体市场风险情绪好转，市场暂时缺乏投注方向。

交易员指出，美元指数下了一点，人民币中间价顺势走升。全国政协下午开幕，市场情 绪维稳，全天波动仅二十多个点子，交易量亦有所萎缩，且离岸市场CNH近期与在 岸价差维持在几十点以内，联动性越来越强，两边都弥漫两会维稳情绪，预计两会期间人民币汇价继续维稳。

“两会相对肯定会稳一稳，不大可能有大动作，...大家没什么方向感，两边都挺稳的 。”一中资行交易员称。

中国央行副行长易纲周四表示，今年人民币汇率会保持对一篮子货币的基本稳定，而且中国还是会维持稳健的货币政策。他是在全国政协会议开幕前夕对路透记者做出上述表示。

中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议将分别于本周四(3日)和周六( 5日)在北京召开。

全球汇市方面，周四汇市风险偏好保持强劲，澳元触及两个月高位，避险日圆兑美元和 欧元下滑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5428 6.5515 0.13%

中间价 CNY=SAEC 6.5412 6.549 0.12%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 163.62亿美元 213亿美元

日内波动幅度(pips) 24 日高6.5422 日低6.5446

今年以来升贬幅度 -0.75%

2005年汇改以来升贬幅度 26.50%

一年期美元/人民币掉期 +703

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.5454 6.5483

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.772 6.7643

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中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5428；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完）