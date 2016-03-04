人民币收升逾200点子 贬值预期分化不排除阶段性升值

路透上海/北京3月4日 - 人民币兑美元即期周五大幅收升逾200点子，中间价亦升逾百点子。交易员称，国际美元隔夜大跌淡化人民币贬值预期，即期汇价一度走升逾300点子，波动明显超出市场预期的“两会维稳行情”；午后客盘购汇增加，人民币遂回吐部分涨幅。

他们并指出，近期中间价波动性明显上升，且离岸与在岸汇价联动性亦增强，两地价差已倒挂近百点子，离岸市场大量投机盘止损，进一步推升在岸汇价。国际美元若续偏弱，不排除人民币再现阶段升值。

“境外止损盘把CNH（美元兑人民币）打下来，打的比境内低一百多个点，境内就跟着下来了。打完以后下午客户就出来购汇了，就给买上去了。”一股份行交易员称，“汇率双向波动之后，大家的预期就会分化，那大家就都好做了。”

中国全国政协十二届四次会议昨日开幕，十二届全国人大四次会议则将于周六(5日)开幕。

中国央行副行长易纲今日表示，随着对人民币预期的稳定，外汇储备的形势也会趋于稳定。总体来讲，外汇储备下降并藏汇于民的结果值得肯定，是有正面意义的，也与预期相符。

央行副行长、外管局局长潘功胜则称，离岸人民币市场的发展主要依靠市场的力量，央行不过是为其创造合适的环境；政府并不主导市场，政府的作用是为市场繁荣制定适当的政策。

全球汇市方面，美元兑主要货币周五处于守势，此前疲软数据令美国联邦储备委员会(美联储)很快升息的希望受到压抑，市场关注今日稍后公布的美国非农就业报告，是否可能为美元带来一些支持。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.5218 6.5428 0.32%

中间价 CNY=SAEC 6.5284 6.5412 0.20%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 166.15亿美元 163.62亿美元

日内波动幅度(pips) 214 日高6.5099 日低6.5313

今年以来升贬幅度 -0.43%

2005年汇改以来升贬幅度 26.91%

一年期美元/人民币掉期 +690

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH=D3 6.5158 6.521

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.723 6.7463

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5240；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）