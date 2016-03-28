人民币窄幅波动微收跌但仍高于中间价 贬值预期继续淡化

路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周一窄幅波动微收跌，成交放大，中间价则续跌创三周新低。交易员称，近期客盘结汇需求上升，客盘结售汇基本平衡甚至可能略偏结汇。除非国际美元再度大幅转强，后续略偏结汇状况料仍维持。

他们并指出，近期人民币市场价持续较中间价高，贬值预期明显淡化，央行调控已然显效，干预压力亦下降；当然人民币在保持一篮子货币基本稳定前提下，美元走向仍将是中间价的关键指引。

“flow（客盘）情况已经改变了，结汇应该已经略占上风，虽然不一定代表市场的真实意愿，但确实市场已经自发平衡了，央行也不用出来了。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员指出，如果客盘结汇需求继续释放，将明显缓解资本外流压力，外储下降压力也将随之缓解。

亦有外资行交易员提到，今日掉期市场标准期限成交活跃，中资大行卖盘让一年期掉期下行近5%，“买的话比较好买，基本上价格都可以谈下来；出的话不太好出。”

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(25日)的人民币汇率指数为98.16，较前周微升0.11%，较2014年底下跌1.84%；此前该指数出现连续三周下跌，并创出该数据公布来最低水平。不过人民币汇率指数波幅仍相当有限，明显不及美元指数和人民币兑美元。

前国家外管局国际收支司司长管涛称，从各个维度看，无论是“藏汇于民”还是“债务偿还”都已取得了不同程度的进展，资本持续流出的动能在迅速消耗。下一步外汇市场维稳的压力将主要来自外汇进一步分流。

中国国家外汇管理局周一称，中国国际收支口径下的2月国际货物和服务贸易顺差99亿美元，较1月大幅收窄逾七成；其中，2月服务贸易逆差160亿美元，较上月收窄逾两成。

全球汇市方面，美元/日圆周一小幅上涨。美元上周有所反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表一系列支持更多升息次数的讲话。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.5160 6.5154 -0.01%

中间价CNY=SAEC 6.5232 6.5223 -0.01%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 203.28亿美元 124.19亿美元

日内波动幅度(pips) 89 日高6.5114 日低6.5203

今年以来升贬幅度 -0.34%

2005年汇改以来升贬幅度 27.02%

一年期美元/人民币掉期 +685

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.521 6.5265

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.694 6.708

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5127；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）