人民币小幅收升成交放量 关注晚间FED主席叶伦讲话

路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升，受中间价止跌大涨逾170点推动。交易员称，近期国际美元仍是中间价变化的主要外因，而市场价与中间价的偏离度仍然较低；美联储（FED）主席叶伦今晚讲话若偏鸽派，人民币贬值压力将继续缓解。

他们并指出，随着人民币贬值预期日渐淡化，客盘结购汇需求相对均衡，加之月底临近，成交持续放大；但若中国经济基本面无法明显改善，长期人民币仍料面临贬值压力，短期预期淡化不能扭转长期趋势。

“对今晚叶伦的讲话比较关注，现在每一次讲话都是一个风险点，上次欧洲央行行长讲话后欧元就大涨...现在没什么明确的方向，夜盘就少留头寸。”一外资行交易员称。

另有中资行交易员称，目前市场比较均衡，由于方向不明，结汇盘也在增加。

全球汇市方面，美元指数周二上扬，欧洲投资人结束复活节假期重回市场，焦点放在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的一场演说，叶伦有可能为今年稍晚的升息动作铺路。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.5115 6.516 0.07%

中间价CNY=SAEC 6.506 6.5232 0.26%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 221.33亿美元 203.28亿美元

日内波动幅度(pips) 40 日高6.508 日低6.512

今年以来升贬幅度 -0.27%

2005年汇改以来升贬幅度 27.11%

一年期美元/人民币掉期 +658

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5159 6.519

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.673 6.6993

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5110；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）