人民币大幅收升逾300点 因美联储鸽派言论打压国际美元

路透上海/北京3月30日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨逾300点，今早中间价亦升近220点。交易员称，因隔夜美联储主席叶伦对升息步调谨慎，国际美元承压人民币中间价顺势大涨，并推高市场价，但期权隐含波动率依旧平稳，表明市场基本接受新格局下的双向波动。

他们并指出，市场基本处于自发平衡状态，人民币贬值预期淡化，未见客盘明显偏结汇或购汇；但成交已扩大至近两月新高，是上周五的两倍。另外由于离岸CNH受国际美元影响更明显，早盘与在岸价差再现倒挂，离岸资金亦缺乏明显看空情绪。

“人民币参考一篮子货币，这种波动不需要惊讶的，从期权隐含波动率看市场也不紧张，因该说趋势性的大涨大跌可能性都很小。”一中资行交易员称。

另有股份行交易员称，这一两天美指可能还将低位运行，但这并非中长期的趋势；当前人民币汇价基本看美指，美指回升后人民币还将走贬。

另外境内一年期美元兑人民币平价期权隐含波动率双边报价为4.900/5.200，三月中旬以来基本维持在这个水平上下窄幅波动，6月期的期权隐含波动率亦未见明显上行。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，全球风险预计对美国不会产生严重影响，但美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周二表示，预计今年美国经济将展现韧性，但美国联邦储备委员会(美联储，FED)应循序渐进且审慎地推进升息。

全球汇市方面，美元周三全线下跌，此前美联储主席叶伦的讲话语调谨慎，令市场怀疑今年美联储究竟是否会加息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4780 6.5115 0.52%

中间价CNY=SAEC 6.4841 6.506 0.34%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 251.29亿美元 221.33亿美

元

日内波动幅度(pips) 145 日高6.4735 日低6.488

今年以来升贬幅度 0.24%

2005年汇改以来升贬幅度 27.76%

一年期美元/人民币掉期 +615

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.48 6.4925

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.633 6.6615

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4750；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）