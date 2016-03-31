人民币收盘续涨逾百点至三个半月新高 市场交投活跃

路透上海/北京3月31日 - 人民币兑美元即期周四收升逾100点至三个半月新高，中间价续劲升逾220点至三个半月高点。交易员称，美元持续走弱继续成就人民币多头，但相比其他非美货币表现并不突出。今日中间价调升幅度高于美指跌幅，或是对上日涨幅不足的补充。

他们并指出，美元连续调整后也面临空头回补要求，另外受月底因素影响，客盘结汇和购汇需求都较为明显。随着近日汇率波动加剧，自营盘亦交投活跃。

“各家银行的行为已经有所分化，有做多的也有做空的，不像以前都是一致美元多头。”一股份行交易员称，“现在人民币涨了，客盘购汇还是有增加的。”

亦有股份行交易员表示，由于昨日中间价与篮子不符，今天的中间价补了昨天的中间价。

“可能人民币在慢慢市场化的过程中，不希望每天的波幅太大。所以人民币的波动相相对非美货币的波动有打折，对一篮子货币是参考，不是紧盯 ”他称。

中国外管局周四公布的数据显示，银行业去年末对外金融资产中外币资产6,638亿美元，其中美元资产5,285亿美元；中国银行业去年末对外负债中外币负债5,075亿美元，其中美元负债2,298亿美元。

外管局亦公布，2015年经常账户顺差3,306亿美元，其中货物贸易顺差5,670亿美元，服务贸易逆差1,824亿美元，初次收入逆差454亿美元，二次收入逆差87亿美元。资本和金融账户逆差1,424亿美元，其中资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4,856亿美元，储备资产减少3,429亿美元。

全球汇市方面，美元跌势周四暂歇，市场交投淡静，月末调整仓位引发的资金流动占据主导。这波跌势曾将美元兑欧元掼压至七周低点。

其他非美货币方面，受美元疲软影响，澳元和新西兰元周四持于九个月高位附近，韩元兑美元KRW=周四料连续第四日上涨，并有望创下七年来最大月度涨幅。台币盘初亦随亚币续扬创逾七个月新高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4676 6.4780 0.16%

中间价CNY=SAEC 6.4612 6.4841 0.35%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 269.36亿美元 251.29亿美

元

日内波动幅度(pips) 51 日高6.4635 日低6.4686

今年以来升贬幅度 0.40%

2005年汇改以来升贬幅度 27.97%

一年期美元/人民币掉期 +655

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.4715 6.4735

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.628 6.6293

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4673:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）